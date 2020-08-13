MasterChef Türkiye'de kim kazandı? İşte MasterChef'te ana kadroya giren 11. yarışmacı

MasterChef 2020'nin ilk final turunun tamamlanmasının ardındanbaşlayan ikinci tur elemeleri devam ediyor. MasterChef 2. grupta ana kadroya girmeyi başaran ilk iki yarışmacı Barbaros Yoloğlu ve Tanya Kilitkayalı olmuştu. Yarışmanın 12 Ağustos Çarşamba ekrana gelen son bölümünde ise kalan 12 yarışmacı en iyi tabağı hazırlayıp şeflerden geçerli notu almak için yarıştı.

MASTERCHEF 2020'DE 12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

MasterChef 2020’de şefler yarışmacı adaylarından lazanya hazırlamalarını istedi ve süre başladı! Herkes üzerinde adı yazılı önlüğü almak ve ana kadroyu garantileyen yarışmacı arkadaşlarının yanına çıkabilmek için elinden geleni yaptı. İlk oyunda belirlenen altı isim Uğur, Eray, Gülşah, Kayhan, Berk ve Celal oldu.

İkinci oyunda şefler yarışmacı adaylarına un ve şekerin ön planda olduğu bir tatlı yapmalarını istedi ve en iyi lezzeti sunan yarışmacı yukarıya çıkmaya hak kazandı. Hazırladığı tabak ile 12 Ağustos Çarşamba gününün birincisi olan ve MasterChef 2020’nin ana kadrosuna girmeye hak kazanan isim MasterChef Berk İlter oldu.





