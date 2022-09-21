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MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef'ten yarışmacılara büyük ikaz: "İşinize geliyorsa! Umurumuzda değil"

21.09.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'te yarışmacılar arasındaki rekabet günden güne artıyor. Heyecanın bir an olsun eksilmediği yarışmada dün geceye Mehmet Şef'in uyarısı damga vurdu. MasterChef'te yarışmacıların sürekli bir bahanesi olduğunu vurgulayan Mehmet Yalçınkaya; Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yanında "Umurumuzda değil" diyerek dikkat çeken bir ikazda bulundu.

MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef'ten yarışmacılara büyük ikaz: "İşinize geliyorsa! Umurumuzda değil"

MasterChef Türkiye'de heyecanın dozu günden güne artıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmacıların yemeklerini tattı. Fakat geceye Mehmet Şef'in sözleri damga vurdu. Yarışmacılar yapılan açıklama sonrası olayın ciddiyetine varırken Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu da sessiz kalarak Mehmet Yalçınkaya'ya hak vermiş oldu.

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MEHMET ŞEF YARIŞMACILARA İSYAN ETTİ: "BİZ BUNDAN SIKILDIK!"

Mehmet Şef yapılan yemekleri incelerken "Bir 30 saniye bizi dinleyin" diyerek yarışmacılara uyarıda bulundu.

Mehmet Yalçınkaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir 30 saniye bizi dinleyin. Buraya gelen arkadaşlarımızın artık bir bahanesi olamaz. 'Günlerdir biz dokunulmazlık oynuyoruz' gibi sözleri bizi bağlamaz. İsterseniz 40 gün dokunulmazlık oynayın. 'Kaç gündür buradayız' gibi sözler söylüyorsunuz. Biz bundan sıkıldık. Bizi bağlamaz"

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MEHMET ŞEF'İN UYARISI SONRASI MASTERCHEF YARIŞMACILARININ YÜZÜ DÜŞTÜ

Buraya 40 gün gelip dokunulmazlık oynayın. 'Vah!' demeyin. Birine 'Neden gerisini yapmadın' diyoruz. 'Canım böyle istedi' diyor. Diğerine gidiyoruz 'Ben de mental yorgunluk var, bıktım vardiya usul, çalışıyorum' diyor. Düşmeyin. Bize ne! Hazırlanın buraya gelmeyin"

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Mehmet Şef'in uyarısı nedeniyle MasterChef yarışmacılarının yaşadıkları gerginlik yüzlerinden okundu.

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"HERKES İŞİNİ DOĞRU YAPSIN!"

Bu bizi etkilemez. Belirlediğimiz kurallar katidir. İşinize geliyorsa böyle gelmiyorsa gidersiniz. Bizim umurumuzda değil. Bunu bilin"

Öte yandan Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığıN kazananı ise Tolga oldu.

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TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef Somer Sivrioğlu masterchef türkiye
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