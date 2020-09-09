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MasterChef Türkiye'de Şef Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü! Furkan ağlayarak stüdyodan ayrıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 00:24 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümde stüdyoda gergin anlar yaşandı. MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sonrasında, tabağını yetiştirememesine rağmen şeflerin önüne götüren Furkan Mehmet Şef'in gazabına uğradı. Şef Mehmet Yalçınkaya, tabağı görünce çok sinirlendi ve Furkan'ı azarladı. Gözyaşlarını tutamayan Furkan Yalçın ise stüdyodan ayrıldı.

MasterChef Türkiye'de Şef Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü! Furkan ağlayarak stüdyodan ayrıldı!

MasterChef Türkiye'nin 8 Eylül Salı ekrana gelen son bölümünde, takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için yeniden mücadele etti.

TABAĞI YETİŞTİREMEYİNCE...

İkinci bölümde Somer Sivrioğlu'nun istediği ördek etli gözleme yapmaya çalışan yarışmacılar, daha sonra ise tabaklarıyla şeflerin karşısına çıktı. Tabağını yetiştiremeyen Ayyüce, sunuma çıkmadı ve tabağını götürmedi. Yine tabağını tamamlayamayan Furkan ise yaptığı yemekle şeflerin karşısına çıktı.

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"ŞEFLERE SAYGISIZLIK OLMASA..."

Ancak Furkan'ın tabağını gören Mehmet Yalçınkaya çok sinirlendi.

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Furkan'a kızan Şef Yalçınkaya, "Bu ne böyle? Sen nasıl getirebiliyorsun böyle şef yemeğini buraya? Yapamadıysan getirme. Ayyüce gibi 'Yok' de. Şeflere saygısızlık olmasa ben bu tabağı tatmam bile" sözleriyle bağırdı.

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Mehmet Şef'in sert eleştirilerin ardından gözyaşlarını tutamayan genç yarışmacı Furkan şeflerden izin aldıktan sonra stüdyodan ayrıldı.

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