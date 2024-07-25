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MasterChef Türkiye'de tansiyon yükseldi... Yarışmacılar birbirine girince Somer Sivrioğlu kendini tutamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.07.2024 11:10
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MasterChef Türkiye 2024 sezonunun ana kadrosu şekilleniyor. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği yarışmanın son bölümünde tansiyon yükseldi. Deniz ve Leyla arasında gerilim tırmanınca araya şef Somer Sivrioğlu girdi. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

MYNET- Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de ana kadro mücadelesi devam ediyor. Yarışmacılar ana kadroya isimlerini yazdırabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

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"ŞEF GİBİ YAZIP DURUYOR, SAYGISIZ"

Yarışmanın son bölümüne Deniz ve Leyla arasında gerilim damga vurdu. Deniz'in sık sık konuşması ve eleştiride bulunması Leyla'yı rahatsız etti. Deniz'in not almasına sinirlenen Leyla "Şef gibi eline almış yazıp duruyor. Saygısız" diyerek tepki gösterdi.

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GERGİNLİK İYİCE ARTTI

İlk turun sonunda şeflerin 6 kişinin başarılı olduğunu söylemesinin ardından kendisini tutamayan Deniz gülerek "6 kişi iyi yapabilmiş, çıkartabilmiş" deyince gerginlik iyice arttı. Leyla "Keşke yukarıda olup sizi izleyebilseydik. İzin verirseniz şefler konuşsun da yanınıza çıkacağım" şeklinde konuştu.

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Deniz'e tepki gösteren Leyla "Yukarı çıkanları tebrik ederim. Bizler de oraya geleceğiz. Bize destek olmalarını beklerdim. İlk turdan sonra '6 kişi iyi seçilmiş' demeleri hiç hoş değil" dedi. Deniz'in kendisine "Canım burada hiçbir şey gizli kalmıyor" demesine sinirlenen Leyla "Ben senin canın değilim. İsmim Leyla soyadım da Ünlü" diyerek tepki gösterdi.

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ARAYA SOMER ŞEF GİRDİ

İkili arasındaki gerginlik artınca araya Somer Sivrioğlu girdi. Sivrioğlu, Deniz'i "Sizin onlardan daha iyi olduğunuz için değil grubunuz daha erken olduğu için yukarı önce çıktınız" diyerek uyardı.

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Masterchef Somer Sivrioğlu
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