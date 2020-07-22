MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Türkiye'de yarışan Eray Aksungur, ünlü şef Danilo Zanna'nın tanıdığı çıktı! MasterChef Eray Aksungur kimdir?

MasterChef Türkiye'de yarışan Eray Aksungur, ünlü şef Danilo Zanna'nın tanıdığı çıktı! MasterChef Eray Aksungur kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 02:36 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye 2020'nin 21 Temmuz Salı akşamı ekrana gelen bölümünde, elemeye katılan Eray Aksungur, Danilo Zanna'nın tanıdığı bir isim çıktı. Stüdyoya giren yarışmacıyı görünce şaşkınlık yaşan Zanna, "Ben seni tanıyorum" dedi ve nereden tanıdığını açıkladı.

MasterChef Türkiye'de yarışan Eray Aksungur, ünlü şef Danilo Zanna'nın tanıdığı çıktı! MasterChef Eray Aksungur kimdir?

TV8'de yeni sezonuyla yayınlanmaya başlayan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de, ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yarışmacı seçmelerine devam ediyor.

Yarışmanın son bölümünde yine eğlenceli anlar yaşandı.Yarışmacı adaylarından Eray Aksungur, jüri üyesi Danilo Şef'in tanıdığı çıkınca ortaya eğlenceli dakikalar yaşandı.

danilo2

Stüdyoya giren Eray Aksungur'u görne Danilo Zanna şaşkınlık yaşadı.

danilo4
Zanna, "Eray ile farklı bir programda birlikteydik. Orada yarışmıştı" dedi.

danilo3,

Yarışmaya Bolu'dan katılan ve bir otelde aşçılık yapan 23 yaşındaki Eray Aksungur ise tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek yaparak yarıştı.

MASTERCHEF ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı.

eray
23 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Dünyaca ünlü dizi Türkiye'ye uyarlandı!Dünyaca ünlü dizi Türkiye'ye uyarlandı!
İşte Aydan Şener'in hayatı!İşte Aydan Şener'in hayatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunanistan alarm durumuna geçti

Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunanistan alarm durumuna geçti

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Vali açıkladı: Kentte toplu bayramlaşmalar yasaklanacak

Vali açıkladı: Kentte toplu bayramlaşmalar yasaklanacak

Pınar Gültekin'in katilinin görüntüleri ortaya çıktı

Pınar Gültekin'in katilinin görüntüleri ortaya çıktı

81 ilde koronavirüs denetimi! İçişleri'nden genelge

81 ilde koronavirüs denetimi! İçişleri'nden genelge

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme!

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

O ismin 'zorla kürtaj' iddialarına flaş yanıt!

O ismin 'zorla kürtaj' iddialarına flaş yanıt!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Netflix Türkiye tepkisi! 'Biz kadın yasası bekliyorduk...'

Netflix Türkiye tepkisi! 'Biz kadın yasası bekliyorduk...'

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serdar Ortaç'tan Ahmet Kaya açıklaması: En büyük pişmanlıklarımdan biridir

Serdar Ortaç özür diledi: En büyük pişmanlıklarımdan biridir

MasterChef Türkiye yarışmacısı Serhat, Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkardı! "Seni buradan dışarı atarım"

MasterChef'te gergin anlar! "Seni buradan atarım"

Menajerimi Ara dizisinden ilk fragman yayınlandı! Menajerimi Ara ne zaman başlıyor?

Dünyaca ünlü dizi Türkiye'ye uyarlandı!

Ece Üner'in Pınar Gültekin tepkisi sosyal medyayı salladı: Cehennemdeyiz artık duyun bizi

Ece Üner'in Pınar Gültekin tepkisi sosyal medyayı salladı

Burcu Kara ailesiyle birlikte karavan tatiline çıktı

Ünlü oyuncunun karavan hayatı!

Demet Akalın'ın tepki çeken Pınar Gültekin paylaşımına Datça Belediyesi’nden yanıt

Demet Akalın'ın tepki çeken cinayet yorumuna belediyeden yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.