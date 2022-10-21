Mastürbasyon sahnesi ses getiren Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi de ünlü çıktı! Kasaba Doktoru'nun yakışıklısı...

Başrollerini Demet Özdemir, Metin Akdülger ve Buğra Gülsoy ile paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisiyle çok konuşulan Hafsanur Sancaktutan, dizide kendini tatmin ettiği yatak sahneleriyle hâlâ gündemde... Kameralar dışındaki yaşamı merak konusu olan Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi bakın kim çıktı.

22 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, 2018 yılında rol aldığı Gülperi dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.

Aslen Rizeli olan Hafsanur Sancaktutan, Aşk Ağlatır ve Son Yaz gibi dizilerde oynadı.

Şimdilerde Darmaduman dizisiyle televizyon ekranlarına dönen oyuncu, Disney Plus yapımı Dünyayla Benim Aramda dizisiyle çok konuşuldu.

Dizide Buğra Gülsoy ile yer aldığı sevişme sahnelerinin yanı sıra, mastürbasyon sahneleriyle de gündeme gelen genç yıldız, gelen tepkilere ''Sadece işimi yapıyorum'' yanıtı vermişti.

Özel yaşamı merak konusu olan Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi de ünlü çıktı.

Hafsanur Sancaktutan, Aşk Ağlatır dizisindeki partneri Deniz Can Aktaş ile uzun bir süredir aşk yaşıyor.

Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan, aşklarını göz önünde yaşamaktan kaçınmıyor.

Hafsanur Sancaktutan, Deniz Can Aktaş ile verdiği mutluluk pozuna ''Yol arkadaşım, dostum. Kalbim hep seninle...'' notunu düşmüştü.

Menajerimi Ara dizisiyle tanınırlığını arttıran Deniz Can Aktaş, şimdilerde Kasaba Doktoru dizisinde Doktor Ömer karakterine hayat veriyor.

Deniz Can Aktaş; Tatlı Küçük Yalancılar, Avlu, Hayat Bazen Tatlıdır ve Nerdesin Birader gibi yapımlarda da rol almıştı.



