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Mastürbasyon sahnesi ses getiren Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi de ünlü çıktı! Kasaba Doktoru'nun yakışıklısı...

21.10.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle magazin gündeminde bomba etkisi yaratan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisini görenler şaştı kaldı. Meğer TRT 1'in sevilen dizisi Kasaba Doktoru'nun yıldızıymış...

Mastürbasyon sahnesi ses getiren Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi de ünlü çıktı! Kasaba Doktoru'nun yakışıklısı...

Başrollerini Demet Özdemir, Metin Akdülger ve Buğra Gülsoy ile paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisiyle çok konuşulan Hafsanur Sancaktutan, dizide kendini tatmin ettiği yatak sahneleriyle hâlâ gündemde... Kameralar dışındaki yaşamı merak konusu olan Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi bakın kim çıktı.

22 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, 2018 yılında rol aldığı Gülperi dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.

Mastürbasyon sahnesi ses getiren Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi de ünlü çıktı! Kasaba Doktoru'nun yakışıklısı...

Aslen Rizeli olan Hafsanur Sancaktutan, Aşk Ağlatır ve Son Yaz gibi dizilerde oynadı.

Mastürbasyon sahnesi ses getiren Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi de ünlü çıktı! Kasaba Doktoru'nun yakışıklısı...

Şimdilerde Darmaduman dizisiyle televizyon ekranlarına dönen oyuncu, Disney Plus yapımı Dünyayla Benim Aramda dizisiyle çok konuşuldu.

astürbasyon sahnesi ses getiren Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi de ünlü çıktı! Kasaba Doktoru'nun yakışıklısı...

Dizide Buğra Gülsoy ile yer aldığı sevişme sahnelerinin yanı sıra, mastürbasyon sahneleriyle de gündeme gelen genç yıldız, gelen tepkilere ''Sadece işimi yapıyorum'' yanıtı vermişti.

Mastürbasyon sahnesi ses getiren Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi de ünlü çıktı! Kasaba Doktoru'nun yakışıklısı...

Özel yaşamı merak konusu olan Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi de ünlü çıktı.

Mastürbasyon sahnesi ses getiren Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi de ünlü çıktı! Kasaba Doktoru'nun yakışıklısı...

Hafsanur Sancaktutan, Aşk Ağlatır dizisindeki partneri Deniz Can Aktaş ile uzun bir süredir aşk yaşıyor.

Mastürbasyon sahnesi ses getiren Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi de ünlü çıktı! Kasaba Doktoru'nun yakışıklısı...

Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan, aşklarını göz önünde yaşamaktan kaçınmıyor.

Mastürbasyon sahnesi ses getiren Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi de ünlü çıktı! Kasaba Doktoru'nun yakışıklısı...

Hafsanur Sancaktutan, Deniz Can Aktaş ile verdiği mutluluk pozuna ''Yol arkadaşım, dostum. Kalbim hep seninle...'' notunu düşmüştü.

Mastürbasyon sahnesi ses getiren Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi de ünlü çıktı! Kasaba Doktoru'nun yakışıklısı...

Menajerimi Ara dizisiyle tanınırlığını arttıran Deniz Can Aktaş, şimdilerde Kasaba Doktoru dizisinde Doktor Ömer karakterine hayat veriyor.

Mastürbasyon sahnesi ses getiren Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi de ünlü çıktı! Kasaba Doktoru'nun yakışıklısı...

Deniz Can Aktaş; Tatlı Küçük Yalancılar, Avlu, Hayat Bazen Tatlıdır ve Nerdesin Birader gibi yapımlarda da rol almıştı.

Mastürbasyon sahnesi ses getiren Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi de ünlü çıktı! Kasaba Doktoru'nun yakışıklısı...


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