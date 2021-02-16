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Masumiyet dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Masumiyet 1. bölüm fragmanı yayınlandı

16.02.2021 21:10 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin yeni dizisi Masumiyet'in 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın başrollerde oynayacağı Masumiyet dizisinin yayın tarihi de açıklandı. Peki Masumiyet dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte Fox'un yeni dizisi Masumiyet hakkında bilgiler.

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı “Masumiyet” dizisi, 24 Şubat Çarşamba ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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MASUMİYET OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi birbirinden sevilen oyuncular paylaşırken onlara Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Öztürk Gidişli, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler de eşlik ediyor.

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MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. ,

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Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.
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Masumiyet dizisi ilk bölümüyle 24 Şubat Çarşamba akşamı Fox TV'de yayınlanmaya başlayacak.
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