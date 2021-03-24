Masumiyet dizisinde erken veda!

Başrollerini Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ’un paylaştığı Fox Tv’nin yeni başlayan ama gündemden düşmeyen Masumiyet dizisinden ayrılık haberi geldi.

Genç oyunculardan İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın da başarılı çıkışları ile öne çıktıkları projede önemli bir ayrılık yaşandı… Dizinin bugüne kadar sergilediği etkili performansta büyük pay sahibi olan yönetmen Ömür Atay, diziden ayrılarak koltuğunu devretti. Bu beklenmedik değişikliğin nedeni de ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Ömür Atay, başından bu yana projenin kurucu yönetmenliğini yaptı.

MASUMİYET DİZİSİNİN YENİ YÖNETMENİ BELLİ OLDU

Ömür Atay’ın Almanya’da çekeceği yeni filmi için projeye veda ettiği ortaya çıktı. Filmin senaryo çalışmalarına yoğunlaşmak isteyen Atay’ın Gold Film ile karşılıklı anlaşarak veda ettiği de belirtiliyor.

Masumiyet 8. bölümden itibaren ise yönetmen koltuğuna en son Mucize Doktor dizisinde görev alan Aytaç Çiçek geçecek.

