MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Masumiyet dizisinde erken veda!

Masumiyet dizisinde erken veda!

24.03.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv’nin yeni başlayan ama konusuyla gündemden düşmeyen Masumiyet dizisinde erken bir veda yaşanacak. Dizinin bugüne kadar sergilediği etkili performansta büyük pay sahibi olan yönetmen Ömür Atay koltuğunu devrediyor.

Masumiyet dizisinde erken veda!

Başrollerini Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ’un paylaştığı Fox Tv’nin yeni başlayan ama gündemden düşmeyen Masumiyet dizisinden ayrılık haberi geldi.

Genç oyunculardan İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın da başarılı çıkışları ile öne çıktıkları projede önemli bir ayrılık yaşandı… Dizinin bugüne kadar sergilediği etkili performansta büyük pay sahibi olan yönetmen Ömür Atay, diziden ayrılarak koltuğunu devretti. Bu beklenmedik değişikliğin nedeni de ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Ömür Atay, başından bu yana projenin kurucu yönetmenliğini yaptı.

MASUMİYET DİZİSİNİN YENİ YÖNETMENİ BELLİ OLDU

Ömür Atay’ın Almanya’da çekeceği yeni filmi için projeye veda ettiği ortaya çıktı. Filmin senaryo çalışmalarına yoğunlaşmak isteyen Atay’ın Gold Film ile karşılıklı anlaşarak veda ettiği de belirtiliyor.

Masumiyet 8. bölümden itibaren ise yönetmen koltuğuna en son Mucize Doktor dizisinde görev alan Aytaç Çiçek geçecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak
Ortalık alev alev: 'Bu sefer çok fena'Ortalık alev alev: 'Bu sefer çok fena'
Yılbaşına sevenleriyle girecek! Yılbaşına sevenleriyle girecek!
Anahtar Kelimeler:
Deniz Çakır Hülya Avşar Mehmet Aslantuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen öyle bir paylaşım yaptı ki, göreni merak sardı!

Ortalık alev alev: 'Bu sefer çok fena'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. son bölümde Ceylan öldü! Oktay Kaynarca'dan EDHO'dan ayrılan Sanem Çelik'e veda paylaşımı

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'dan Naci paylaşımı: Sen de unutma beni! Tansel Öngel Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?

Ünlü oyuncu veda mı etti? Şaşırtan paylaşım!

Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in değişimi şoke etti! Masumlar Apartmanı 27. son bölümde Safiye, Han, İnci ve Gülben'li final sahnesi

Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final! Sosyal medya yıkıldı!

Tövbeler Olsun dizisi ne zaman bitecek? Tövbeler Olsun 31. ve final bölümü fragmanı yayınlandı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Kırmızı Kamyon konusu, oyuncuları ve 1. bölüm fragmanı!

İddialı dizinin yayın tarihi açıklandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.