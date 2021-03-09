Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü: Motivasyonum böyle bir karakterin gerçekliği...

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır’ın paylaştığı “Masumiyet” dizisinde İlker Ilgaz karakterini canlandıran Serkay Tütüncü, rolüyle şimdilerde çok konuşuluyor.

Dizide; sevgilisi İrem’i (Deniz Işın), kendisinden yaşça küçük olan 19. yaşındaki Ela (İlayda Alişan) ile aldatan ve felaketle sonuçlanan düğün gecesinin ardından İlker Ilgaz karakteri gündeme oturdu. Otoriter ve mükemmeliyetçi babası İsmail Ilgaz (Ertuğrul Postoğlu) ve çocukluğundan beri tüm hatalarının üstünü örten annesi Hale Ilgaz (Hülya Avşar) arasında kendi kimliğini bulamayan İlker Ilgaz’ın yeni bölümde beklenen duruşma sahneleri ekrana gelecek.

İLKER ILGAZ GİZEMLİ KARAKTER!

Başarılı oyuncu canlandırdığı karakteri şöyle anlatıyor: “Dizide motivasyonum böyle bir karakterin gerçekliği. Her şeyin kontrolünü elinde tuttuğunu sanarken, bir gece yaşadığı olay sonrası, allak bullak olan. O kargaşada ne hissettiğini, ne yaşadığını, aslında ne istediğini arayan bir adam İlker Ilgaz. İlker’i tek bir kelimeyle anlatacak olsam gizemli derdim.”

Masumiyet dizisinin, Cem Garipoğlu tarafından canavarca öldürülen Münevver Karabulut'un dramatik hikâyesinden yola çıkılarak yazıldığı konuşuluyordu.



