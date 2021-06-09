Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'dan hayranlarına şaşırtan sitem: "Çıldıracağım!"

Genç oyuncu Deniz Işın, aslında bir mühendisti. Kariyerini bir kenara bırakıp her zaman hayalini kurduğu oyunculuğun peşinden koşan Deniz Işın, her şeye sıfırdan başladı. Ekrana Elçin Sangu'nun başrol oynadığı ve hüsranla biten "İyi Günde Kötü Günde" dizisiyle adım atan Deniz Işın, sonrasında "Atiye" ve "Sefirin Kızı" dizilerinde rol aldı. Oyunculuk kariyerine geç başlasa da en kaliteli ve dikkat çeken projelerde yer alan Deniz Işın, bu sezonun en heyecanla beklenen dizilerinden birinde ilk başrol deneyimini yaşadı. FOX'un sevilen dizisi "Masumiyet"in altın kadrosuna eşlik ederek başarılı bir performans sergileyen oyuncu, bütün övgüleri topladı. Büyük bir hayran kitlesi edinen Deniz Işın, sosyal medyadaki esprili ve sarkastik tavırlarıyla dikkat çekti. Öyle ki, adı Exxen için yeniden çekilen efsane dizi "Leyla ile Mecnun"un yeni Leyla'sı için geçiyor. Ama bu esprili tarzına bugün bir sitem arası vermek zorunda kaldı.

"Çıldıracağım"

Başı emojilerle derde giren oyuncu, "Allahın adını verdim artık şu amojiyi koyduğumda bana 'Üzgün müsün?' diye sormayın. Valla çıldıracağım ha. Ya o sempatik bir emoji, daha samimi geliyor bana." sözleriyle hayranlarına sitem etti.



