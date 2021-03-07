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Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın: Mehmet Aslantuğ asilliğinin yanında...

07.03.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın: Mehmet Aslantuğ asilliğinin yanında...

Başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır’ın paylaştığı “Masumiyet”, ekrana geldiği ilk bölüm itibarıyla gündeme oturdu. Dizide İrem karakterine hayat veren Deniz Işın dikkatleri üzerine çekti.

İlk bölümden gündeme bomba gibi düşen Masumiyet dizisinin oyuncuları da merak konusu oluyor.

Dizide, evlenmek üzere olduğu sevgilisi İlker Ilgaz’ın (Serkay Tütüncü) düğün gününde tutuklanmasıyla yıkılan İrem’in, yayınlanan ikinci bölümde İlker’le hapishanede nikah masasına oturması, izleyenleri şoke etti. İlker’in kendisini aldattığı Ela’ya (İlayda Alişan) şiddet uyguladığını kabul etmeyen sosyetik güzel İrem’in, Ilgazların yalısına taşınmasıyla değişen hayatı yeni bölümde ekrana gelecek.

Ekran Alıntısı

“İLKER VE İREM’İN İLİŞKİSİ GÖREVE DÖNÜŞMÜŞ!”

İzleyenlerin İrem’de kendilerinden mutlaka bir şeyler bulacaklarını söyleyen Deniz Işın, İlker ve İrem’in ilişkisini şu şekilde anlattı: “Aslında birçok ilişkide olduğu gibi ufak yaralarını zamanında sarabilselermiş bence İlker ve İrem arkadaşlık bağları sağlam, güven duydukları ve sevgi dolu bir ilişkinin içinde olabilirlermiş. Bir de ilişkinin her zaman iki kişi arasında olması gerektiğini, dışardan herhangi bir ailevi ya da arkadaşsal müdahaleye, bir fikre mahal vermemek gerektiğini de hatırlatıyorlar bana biraz. Oldukça yıpranmışlar tabi, bu da karşılıklı olarak bir göreve dönüştürmüş ilişkiyi.”

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“MEHMET ASLANTUĞ ASİLLİĞİNİN YANINDA ÇOK DA EĞLENCELİ BİRİ!”

“Masumiyet”te İrem’in babasına hayat veren usta oyuncu Mehmet Aslantuğ ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Deniz Işın açıklamasında “Mehmet abiyle çalışmak benim için çok çok büyük bir avantaj çünkü o anda Mehmet Aslantuğ gibi bir ustadan ne öğrenirseniz kâr. Kibarlığının ve asilliğinin yanında çok da eğlenceli biri. Ve her zaman karşısındaki oyuncuya verdiği bir güven var, asla tepeden bakmaz bu işin birlikte güzel olacağını her zaman hissettirir. Sahnelerimiz çok olduğu için sürekli vakit geçiriyoruz ve hem bol kahkahalı hem de öğretici çok keyifli zamanlar oluyor bunlar benim için” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aslantuğ
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