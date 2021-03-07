Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın: Mehmet Aslantuğ asilliğinin yanında...

İlk bölümden gündeme bomba gibi düşen Masumiyet dizisinin oyuncuları da merak konusu oluyor.

Dizide, evlenmek üzere olduğu sevgilisi İlker Ilgaz’ın (Serkay Tütüncü) düğün gününde tutuklanmasıyla yıkılan İrem’in, yayınlanan ikinci bölümde İlker’le hapishanede nikah masasına oturması, izleyenleri şoke etti. İlker’in kendisini aldattığı Ela’ya (İlayda Alişan) şiddet uyguladığını kabul etmeyen sosyetik güzel İrem’in, Ilgazların yalısına taşınmasıyla değişen hayatı yeni bölümde ekrana gelecek.

“İLKER VE İREM’İN İLİŞKİSİ GÖREVE DÖNÜŞMÜŞ!”

İzleyenlerin İrem’de kendilerinden mutlaka bir şeyler bulacaklarını söyleyen Deniz Işın, İlker ve İrem’in ilişkisini şu şekilde anlattı: “Aslında birçok ilişkide olduğu gibi ufak yaralarını zamanında sarabilselermiş bence İlker ve İrem arkadaşlık bağları sağlam, güven duydukları ve sevgi dolu bir ilişkinin içinde olabilirlermiş. Bir de ilişkinin her zaman iki kişi arasında olması gerektiğini, dışardan herhangi bir ailevi ya da arkadaşsal müdahaleye, bir fikre mahal vermemek gerektiğini de hatırlatıyorlar bana biraz. Oldukça yıpranmışlar tabi, bu da karşılıklı olarak bir göreve dönüştürmüş ilişkiyi.”