Masumlar Apartmanı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Naci ile dışarı çıkacak olan Safiye'nin büyük değişimi

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 21. yeni bölümüyle 9 Şubat Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanında, İnci'yle konuşan Naci'nin "Onu son bir kez görebilmek için geri döndüm. Safiye benim yüzümden oraya hapsoldu. Onu oradan çıkarmak boynumun borcu" sözleri dikkat çekiyor.

HAN'DAN NACİ'YE ŞOK TEHDİT: SENİ ÖLDÜRÜRÜM

Safiye ise yıllar sonra evden dışarı adım atmaya hazırlanıyor. Şık kıyafetlerini giyen Safiye, sokağa atacağı ilk adım için Naci'yi bekliyor.

Diğer yandan ise Han, ablasının Naci'nin ölümüyle yıkılacağını düşünüyor.

Han, eşi İnci'ye "Bu kadın hayata tutundu nefes almaya başladı. Şimdi öyle bir yumruk yiyecek ki boğazında düğüm olacak bu herif" diyor. Han, ablasından uzaklaşmasını istediği Naci'yi öldürmekle tehdit ediyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler.