Masumlar Apartmanı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Naci ile dışarı çıkacak olan Safiye'nin büyük değişimi

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 21. yeni bölümüyle 9 Şubat Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanında, İnci'yle konuşan Naci'nin "Onu son bir kez görebilmek için geri döndüm. Safiye benim yüzümden oraya hapsoldu. Onu oradan çıkarmak boynumun borcu" sözleri dikkat çekiyor.
Safiye ise yıllar sonra evden dışarı adım atmaya hazırlanıyor. Şık kıyafetlerini giyen Safiye, sokağa atacağı ilk adım için Naci'yi bekliyor.
Diğer yandan ise Han, ablasının Naci'nin ölümüyle yıkılacağını düşünüyor.
Han, eşi İnci'ye "Bu kadın hayata tutundu nefes almaya başladı. Şimdi öyle bir yumruk yiyecek ki boğazında düğüm olacak bu herif" diyor. Han, ablasından uzaklaşmasını istediği Naci'yi öldürmekle tehdit ediyor.
İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler.
Han, İnci’yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye’nin planları başkadır.
Safiye, İnci’ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci’den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır.
Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet’in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır.
Neriman ise Ege ve Gamze’nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze’nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar.
Gülru’nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye’ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.
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