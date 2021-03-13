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Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye’nin İnci’ye attığı tokat sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

13.03.2021 22:34 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Babasının ölümünden sonra dağılan İnci, Safiye’ye meydan okur. Han ise Safiye’nin İnce’ye attığı tokatın hesabını almak için harekete geçer.

TRT 1’in en çok izlenen yapımlarından Masumlar Apartmanı’nın merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Safiye’nin İnci’ye attığı tokat sonrası evde artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

MASUMLAR APARTMANI HAKKINDA

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtan “Masumlar Apartmanı” salı günü 20.00'de TRT 1'de.


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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
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