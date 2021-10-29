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Masumlar Apartmanı 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda ve Binnur Kaya sürprizi!

29.10.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 45. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Kırmızı Oda ve Binnur Kaya sürprizi yaşanacak.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 45. yeni bölümüyle 2 Kasım Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülben’in sürprizi, Esat için hiç de hoş olmayan bir emrivakidir. Esat’ın verdiği tepkiyle panikleyen Gülben’in imdadına ise her zamanki gibi Safiye yetişir. Durumu düzeltmek ve Gülben’e cesaret vermek için imkansızı başaracak ve kendini aşan bir adım atacaktır. Han, Naci ve Gülben’in desteğiyle kendini yapacağı fedakarlığa hazırlayan Safiye, bir yandan da korkularıyla savaş halindedir. İyi niyetle çıktığı bu yolculuğun sonundaysa onu çok kötü bir sürpriz bekler. Bu sırada Esra, Rüya’yla ilgili bir gerçeği tesadüfen öğrenir ve bu konuda onunla yüzleşir. Ancak bu yüzleşme, bir başkasının daha Rüya’nın sırrını öğrenmesiyle sonuçlanır.


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Merve Dizdar
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