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Masumlar Apartmanı 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben'den Doktor Hanım'a şoke eden Safiye ve Naci itirafı!

03.11.2021 02:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 45. son bölümüyle ekrana geldi. Dizinin final sahnesinde, ailesinin evlenmelerine izin vermediği Esat, Gülben'e sürpriz bir teklif yaptı. Esat, Gülben'e gizlice evlenmeyi teklif etti. Dizinin 46. yeni bölüm fragmanında ise Gülben ile Binnur Kaya'nın canlandırdığı Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ına şoke eden bir itirafta bulunuyor. Gülben, "Herkes Han kıskandı sandı ama Safiye'nin Naci'yle evlenip yuva kurmasına ben izin vermedim" diyor.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 45. yeni bölümüyle 2 Kasım Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nın 9 Kasım'da ekrana gelecek olan 46. bölümünden de ilk fragman yayınlandı.
Dizinin son bölümüne Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı ünlü oyuncu Binnur Kaya konuk oldu. Gülben, Doktor Hanım'a giderek yaşadığı sorunlarını anlattı.

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"GİZLİCE EVLENELİM"

Masumlar Apartmanı son bölüm final sahnesinde ise, ailesinin evlenmesine izin vermediği Esat, Gülben'in karşısına çıkarak durumu açıkladı. Ancak Esat gözyaşları içinde Gülben'e sürpriz bir teklif yaptı. Esat, Han ve İnci gibi gizlice evlenmeyi teklif etti.

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"ÖĞRENSE BENİ AFFETMEZ"

Masumlar Apartmanı'nın 46. yeni bölüm fragmanında ise Gülben, Esat'ın gizli evlilik teklifini kabul ediyor. Ancak Doktor Hanım'a giden Gülben'in Safiye ve Naci itirafı şoke ediyor.

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Gülben, "Evlenmemem lazım benim. Ben engel oldum. Belki şimdiye kadar çoktan Naci'yle yuvasını kurmuş ve evlenip gitmiş olacaktı ancak ben izin vermedim. Herkes Han kıskandı ve engel oldu sanıyor. Ama öğrense beni affetmez" sözleri Doktor Hanım'ı da şaşırtıyor.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaşananlar herkesi derinden sarsar. Safiye’yi, içine düştüğü derin karanlıktan Naci bile çıkaramaz.

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Safiye’ye nasıl yardım edeceğinin derdindeyken Tomris’in getirdiği bir haber Naci’yi bambaşka bir çıkmaza sürükler.

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Han, her zamanki gibi “kontrol edebileceği” sorunlarla uğraşmaya yönelir ve Rüya’yı üvey babasından korumak için kendi yöntemlerini devreye sokar.

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Safiye’nin krizine şahit olan Şennur sonunda Esat’a rest çeker.

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Gülben, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için uzun zamandır cesaret edemediği o adımı atar.

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İyileşmek için psikiyatriste gitme vakti gelmiştir.

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Gülben’le ailesi arasında kalan Esat ise beklenmedik bir karar vermek zorunda kalır.

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Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Merve Dizdar
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