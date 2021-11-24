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Masumlar Apartmanı 49. yeni bölüm ön izleme sahnesi! Naci, Safiye'yi öpüyor

24.11.2021 02:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 48. son bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı'nın 49. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde, eve gelen Naci ile Safiye arasında sürpriz bir yakınlaşma yaşanıyor. Naci, unutulmaz aşkı Safiye'yi alnından öpüyor. Naci'nin "Çok mutluyum" sözleri dikkat çekiyor.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı 23 Kasım Salı akşamı 48. bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nın 49. yeni bölümünden de ön izleme sahnesi yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, Ceylan’la karşılaşmanın etkisiyle altüst olmuşken gelen bir telefon onu gerçeklere döndürür.

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Yeni bir kriz sayesinde Ceylan’dan kurtulduğunu düşünür ancak işler beklediği gibi gitmez. Safiye, sokakta yapayalnız kalmanın dehşeti içindedir. Sonunda hiç beklemediği, tanıdık bir yüz yardımına yetişir.

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Safiye, Han’ın itirazlarına rağmen Ceylan’ı kahveye eve çağırır ve aklındakileri konuşur. Esat, Gülben ve Esra, Ceylan’ın sergisini gezerler. Safiye, Naci’yle arasına mesafe koymaya karar vermişken yaşanan bir gelişme, bu kararı uygulamasını engeller ve Safiye gecenin bir vakti kendini hiç beklemediği bir yerde bulur. Han ise olayların akışını değiştirecek bir adım atar.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Merve Dizdar
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