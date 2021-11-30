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Masumlar Apartmanı 50. yeni bölüm ön izleme sahnesi! Gülben'e Anıl sürprizi!

30.11.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 49. son bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Son bölüm final sahnesinde, zor anlar yaşayan ve kendisini kazan dairesine kapatan Han'ın yanına gelen Ceylan ona destek oldu. Ceylan, "Kilitledim kapıyı buradayız artık ve gitmeyeceğim. Beraber saklanacağız" dedi. Masumlar Apartmanı 50. yeni bölümünden de ön izleme sahnesi yayınlandı. Yeni bölümde morali bozuk olan Gülben'in karşısına Anıl çıkıyor.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı 30 Kasım Salı akşamı 49. bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nın 50. yeni bölümünden de ön izleme sahnesi yayınlandı.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, kendince aldığı intikamın sahte mutluluğu içindedir. Etrafındakilere son derece neşeli davranır. Ceylan’ınsa pes etmeye hiç niyeti yoktur. O sırada evde yeni bir kriz baş gösterir.

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Safiye’nin korktuğu başına gelir ve Tomris’in hastalığını kaptığını fark eder. Kendini karantinaya alırken evdekileri de kendinden uzaklaştırmak için dışarı gönderir.

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Ancak Hikmet durumu fırsata çevirir ve Safiye’ye bakmaları için bir araya getirmek istediği iki kişiyi eve çağırır.

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Naci, Safiye’nin yanında olmak ister ve onun tüm itirazlarına rağmen eve gelir.

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Gülben, Esat’ın bir arkadaşıyla tanışacağı için çok heyecanlıdır.
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Fakat buluşmaya babasıyla birlikte gitmek zorunda kalınca işler sarpa sarar ve Hikmet hem Gülben’i hem Esat’ı çok zor durumda bırakacak bir şey yapar.

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Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Merve Dizdar
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