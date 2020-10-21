Masumlar Apartmanı dizisinde merak edilen soruya cevap verildi! Su faturası borcu herkesi şaşkına çevirdi!

Gülseren Buğdaycıoğlu’nın Madalyonun İçi kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi seyircisini Salı geceleri TRT 1 ekranına kitlemeyi başarıyor. Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın paylaştığı dizi yayınladığı son bölümün ardından sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında kendisine yer buldu. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde evde suların kesilmesi kız kardeşler Safiye ve Gülben’e kabus dolu dakikalar yaşattı. Su kesintisi sorununu çözmek için gelen görevli ise sosyal medyanın adeta merakını giderdi.

SU FATURASI BORCU MERAK KONUSU OLDU

Severek takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinde temizlik hastası Safiye ve Gülben’in harcadığı su miktarı ve eve gelen su faturası merak konusu olmuştu. İlk bölümün ardından binlerce sosyal medya kullanıcısı "Suyun hiç kapanmadığı bu eve ne kadar fatura geliyor?" ve "Bu evin su faturasını kim ödüyor?" paylaşımlarını yapmıştı. İzleyicilerin merak ettiği soruya cevap ise Masumlar Apartmanı’nın 6. bölümünde geldi. Eve gelen 1600 TL’lik su faturası herkesi şoke etti.

