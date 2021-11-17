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Masumlar Apartmanı dizisinin Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün eski mesleğini öğrenen şaştı kaldı

17.11.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen oyuncu Aslıhan Gürbüz, televizyonun iddialı dizilerinden Masumlar Apartmanı’na Ceylan karakteri olarak dahil oldu. Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda gibi dizileriyle popüler olan başarılı oyuncu eski mesleğiyle şaşkınlık yarattı.

Masumlar Apartmanı dizisinin Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün eski mesleğini öğrenen şaştı kaldı

Masumlar Apartmanı dizisine Ceylan karakteri olarak dahil olan Aslıhan Gürbüz’ün hayatı hayranları tarafından merak konusu oldu.

Yahşi Cazibe dizisiyle hafızalara kazınan Aslıhan Gürbüz, en büyük çıkışını Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle yaptıktan sonra geçtiğimiz sezon başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da Kumru karakterine hayat vermişti.

ASLIHAN GÜRBÜZ, MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNDE

Performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Aslıhan Gürbüz, yeni sezonda Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Masumlar Apartmanı'nda Han'ın eski nişanlısı Ceylan rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan Aslıhan Gürbüz'ün hayatı merak konusu oldu.

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ESKİ MESLEĞİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Aslıhan Gürbüz hakkında araştırma yapanlar ise eski mesleğini öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün, oyunculuk kariyerinden önce muhasebecilik yaptığı öğrenildi.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelen Aslıhan Gürbüz'ün babası Eskişehir Seyitgazi'lidir. 5 yaşında babasının işi nedeniyle İstanbul'dan Bursa İnegöl'e taşınmışlardır.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda okuyan Aslıhan Gürbüz, meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Son sınıfta okurken bir trafik kazası geçiren Gürbüz, beş ay yatalak yaşamıştır.

Senaryosunu Meral Okay'ın yazdığı, yapımcılığını Timur Savcı‘nın, yönetmenliğini ise Ulaş İnaç‘ın üstlendiği 2009 yılında Kanal D'de yayınlanan, ''Bir Bulut Olsam'' dizisinde başrollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan ve Meral Okay ile birlikte Aslıhan Gürbüz de rol almıştır.

2010 yılından 2012 yılına kadar ATV'de yayınlanan Türk sit-com ''Yahşi Cazibe'' dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe’yi canlandırmıştır. 14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D ekranlarında gösterime giren ''Zeytin Tepesi'' dizisinde rol almıştır.

''Muhteşem Yüzyıl: Kösem'' dizisinde "Halime Sultan"ı canlandıran Gürbüz, ''Ufak Tefek Cinayetler'' dizisinde başrol karakterlerden Merve'ye hayat vermiştir.

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan ''Kırmızı Oda'' dizisinde Kumru karakterini canlandıran Gürbüz, Yahşi Cazibe'deki rolü ile 38. Altın Kelebek Ödülleri, 2011 Antalya Televizyon Ödüllerinde 'En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ' ödülüne layık görülmüştür.

Aslıhan Gürbüz, 2011 yılının Temmuz ayında evlendiği oyuncu Kerem Kupacı'dan 2014 yılında boşanmıştır.

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Aslıhan Gürbüz
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