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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar setteki sürprizi paylaştı

13.11.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde yeni dönem başlıyor. TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz sezon başlayan ve ilgiyle takip edilen diziye, ilk bölümden beri adı geçen ama hiç görmediğimiz bir karakter olan Ceylan dahil oluyor. Masumlar Apartmanı dizisinde merakla beklenen Ceylan karakterini, sevilen oyuncu Aslıhan Gürbüz’ün canlandıracağı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Merve Dizdar, yaptığı bir paylaşımla Aslıhan Gürbüz’lü sahnelerin çekildiğinin müjdesini verdi.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar setteki sürprizi paylaştı

Masumlar Apartmanı dizisine Ceylan karakteriyle dahil olan Aslıhan Gürbüz, sette çekimlere katıldı. Geçtiğimiz sezon sonunda İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah’ın ayrılığının ardından taze kan olarak Melisa Şenolsun diziye katıldı. Melisa Şenolsun’un canlandırdığı Rüya karakteri izleyicide karşılığını bulamayınca senaristler rotayı ilk sezondan beri adını duyduğumuz Ceylan karakterine çevirdi.

ASLIHAN GÜRBÜZ, CEYLAN ROLÜNDE

İnci ve Han aşkının ilk başladığı günlerde Safiye’nin aralarını bozmak için sürekli eski sevgili Ceylan’ı gündeme getirmesi dizinin sıkı takipçilerinin hala hatırında. Ceylan ile ilgili vurgular bu sezonda da devam etti. Sonunda Ceylan Ongun isimli karakterin diziye geleceği öğrenildi ve bu ismi Aslıhan Gürbüz’ün oynayacağı da birkaç hafta önce belli oldu.

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İzleyicinin merakla beklediği Ceylan’ın, bu haftaki bölümde görünmesi beklendi ama yine durum uzatılınca eleştiri konusu oldu.

Aslıhan Gürbüz’ün sadece sesi kısa bir süre duyuldu dizide ama kendisi yoktu. Masumlar Apartmanı hayranları bu konudaki eleştirilerini sosyal medyada dile getirdi.

Gürbüz’ün nihayet dizinin setine geldiği ve çekimlere başladığını ise dizide Gülben’e hayat veren Merve Dizdar’ın sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıktı.

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Dizdar’ın makyajı yapılırken Gürbüz’ü çektiği video, sosyal medyaya düştü bir anda. Oyuncunun sahnelerinin yeni bölüme yetişip yetişmediğini ise salı akşamı hep birlikte göreceğiz. Ancak Merve Dizdar’ın yaptığı ve sonrasında Aslıhan Gürbüz’ün de takipçileri için yayınladığı paylaşım, Masumlar Apartmanı izleyenlerinin heyecanını arttırmaya yetti.

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Bu arada Aslıhan Gürbüz de Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanını yayınlayarak, çok beğendiği ve artık oyuncusu olduğu dizinin izleyenlerini böyle selamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi
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