Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep Abdullah babasını paylaştı!

Salı gecelerinin reyting listelerini alt üst eden dizisi Masumlar Apartmanı’nın başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah ekranlara verdiği molayı sonlandırdı. Dizi ve film setlerinden uzak kalmayı seçen Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı projesiyle büyük ses getirmeyi başardı. Bir dönem sosyal medya fenomeni Reynmen’le aşk yaşadığı iddia edilen Farah Zeynep Abdullah haberleri sert bir dille yalanlamıştı.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü sanatçı son olarak Instagram hesabından babasıyla bir pozunu paylaştı. Babası Osman Abdullah’la pozlarını paylaşan güzel sanatçının duygusal mesajı takipçilerinden tam not aldı.

'KIZIN OLDUĞUM İÇİN ŞÜKREDİYORUM'

Farah Zeynep Abdullah’ın 2006 yılından itibaren İngiltere’de yaşamaya başlayan ve sık sık Türkiye’ye gelmeyi tercih eden babasıyla paylaştığı sevgi dolu fotoğrafı takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. Güzel yıldız gönderisine, “Canım babam, ne olursa olsun yanımda olan, başımın dimdik durmasının en büyük sebebi, müziğimin kaynağı, hayatımın mimarı, ailemizin yaramazı... Senin kızın olduğum için hep şükrediyorum. Sen hep beni böyle öp, ben hep senin bebef’in kalayım. Seni çok seviyorum” notunu ekledi.

