Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer sevgilisini paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu

Masumlar Apartmanı dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen genç oyuncu Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Katmer, aşk pozuna kalp emojisi eklemeyi ihmal etmedi.

Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu'nun siyah beyaz mutluluk pozuna, ''Çok güzelsiniz. Bir tarafınızı kaşıyın'', ''Bayıldım bu kareye'' ve ''Çok yakışmışlar'' gibi yorumlar yapıldı.

26 yaşındaki Gizem Katmer, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Sahne Sanatları ve Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde sahneye çıkan Gizem Katmer, 2020 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Sosyal medyada epey aktif olan Gizem Katmer, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.



