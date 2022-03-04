MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer sevgilisini paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer sevgilisini paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu

04.03.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi, TRT 1'in iddialı yapımları arasında yer alıyor. Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'Neriman' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gizem Katmer, sevgilisiyle pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer sevgilisini paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu

Masumlar Apartmanı dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen genç oyuncu Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Katmer, aşk pozuna kalp emojisi eklemeyi ihmal etmedi.

Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu'nun siyah beyaz mutluluk pozuna, ''Çok güzelsiniz. Bir tarafınızı kaşıyın'', ''Bayıldım bu kareye'' ve ''Çok yakışmışlar'' gibi yorumlar yapıldı.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer sevgilisini paylaştı! ''Bir tarafını kaşı''

26 yaşındaki Gizem Katmer, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Sahne Sanatları ve Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer sevgilisini paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu

Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde sahneye çıkan Gizem Katmer, 2020 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer sevgilisini paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu

Sosyal medyada epey aktif olan Gizem Katmer, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer sevgilisini paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer sevgilisini paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akrep Nalan kimdir? Ölüm sebebi nedir?Akrep Nalan kimdir? Ölüm sebebi nedir?
Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu! Dominik macerası kısa sürdüSurvivor'dan elenen yarışmacı belli oldu! Dominik macerası kısa sürdü
Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!
Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

İfşa etti! "Geber inşallah o..."

İfşa etti! "Geber inşallah o..."

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Dünyaca ünlü takımın teknik direktörü savaşta öldürüldü

Dünyaca ünlü takımın teknik direktörü savaşta öldürüldü

Kılıçdaroğlu, 21.00'i işaret edip yeni video paylaştı

Kılıçdaroğlu, 21.00'i işaret edip yeni video paylaştı

Tarım Bakanlığında görev değişimi!

Tarım Bakanlığında görev değişimi!

İlginizi Çekebilir

Erkeklerin sadakatini ölçüyor! Servet kazanıyor

Erkeklerin sadakatini ölçüyor! Servet kazanıyor

Yasak aşkından olan kızına tepki yağdı! “Şeytanın kızı...”

Yasak aşkından olan kızına tepki yağdı! “Şeytanın kızı...”

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Cinsel ilişki oyuncağı sıkıştı! Sosyal medyadan anlattı

Cinsel ilişki oyuncağı sıkıştı! Sosyal medyadan anlattı

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.