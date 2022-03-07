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Masumlar Apartmanı’nın Safiye'si Ezgi Mola senaryodan çok etkilendi! Saçlarını kestirdi

07.03.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı’nda Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola'nın yani imajı gündemdeydi. Ezgi Mola'nın imaj değişikliğinin sebebi belli oldu. Mola senaryodan etkilenince peruk takmak istemedi.

Masumlar Apartmanı’nın Safiye'si Ezgi Mola senaryodan çok etkilendi! Saçlarını kestirdi

TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı’nda Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola'nın imaj değişikliğinin sebebi belli oldu. Mola rolü için saçlarını kesti.

Senaryoyu okuduktan sonra oyuncu Ezgi Mola, bu sahne için çekim sırasında peruk kullanmayı tercih etmediğini belirterek; kendi saçlarını kesmeyi önerdi.

Ezgi Mola yeni imajıyla gündem oldu! Saçları kısacıkEzgi Mola yeni imajıyla gündem oldu! Saçları kısacık

Başarılı oyuncu Mola, sahne ve canlandırdığı Safiye karakteri için şunları söyledi: “Oynamaktan en keyif aldığım karakter Safiye. Böylesine başarılı bir senaryo, yönetmen ve ekiple denk gelebilecekken, bize karakteri daha da hissettirebilecekse bunu sahnede yapmalıyım hissi verdi. İyi ki de böyle oldu ve ben sahnede kendi saçlarımı kestim. Bu sezonun açık ara en iyi bölümü olduğunu, Safiye’yi daha iyi anlayacağımız bölümlerin geleceğini düşünüyorum” dedi.

Ekran Alıntısı

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Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola
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