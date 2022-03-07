Masumlar Apartmanı’nın Safiye'si Ezgi Mola senaryodan çok etkilendi! Saçlarını kestirdi

TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı’nda Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola'nın imaj değişikliğinin sebebi belli oldu. Mola rolü için saçlarını kesti.

Senaryoyu okuduktan sonra oyuncu Ezgi Mola, bu sahne için çekim sırasında peruk kullanmayı tercih etmediğini belirterek; kendi saçlarını kesmeyi önerdi.

Başarılı oyuncu Mola, sahne ve canlandırdığı Safiye karakteri için şunları söyledi: “Oynamaktan en keyif aldığım karakter Safiye. Böylesine başarılı bir senaryo, yönetmen ve ekiple denk gelebilecekken, bize karakteri daha da hissettirebilecekse bunu sahnede yapmalıyım hissi verdi. İyi ki de böyle oldu ve ben sahnede kendi saçlarımı kestim. Bu sezonun açık ara en iyi bölümü olduğunu, Safiye’yi daha iyi anlayacağımız bölümlerin geleceğini düşünüyorum” dedi.





