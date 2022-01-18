MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan çıplak pozlarını paylaştı!

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan çıplak pozlarını paylaştı!

18.01.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği 'Esra' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Esra Ruşan, Muhsin Akgün'e çıplak poz verdi.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan çıplak pozlarını paylaştı!

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi, TRT 1'in sevilen yapımları arasında yer alıyor. Dizide, 'Esra' karakterini canlandıran Esra Ruşan, fotoğrafçı Muhsin Akgün'e verdiği çıplak pozlarla dikkat çekti. Ruşan'ın paylaşımına, ''Güzelliğinden öldüm'', ''Ne kadar zarifsin'' ve ''Tam bir aşk kadını'' gibi yorumlar yapıldı.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan çırılçıplak poz verdi!

1983 yılında Kars'ta dünyaya gelen Esra Ruşan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

2006 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle ekran macerası başlayan Ruşan; Tatlı Küçük Yalancılar, Vatanım Sensin, Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda rol aldı.

Yönetmen Fatih Kızılgök ile evlenen Ruşan, bir kız çocuğu annesi oldu.

Ruşan ve Kızılgök, 2020 yılında boşanma kararı aldı.

Sosyal medyada epey aktif olan Ruşan'ın, Instagram'da 170 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Ruşan, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turabi'den Barış Murat Yağcı cevabı! "Haddini bildirecek kişi benim..."Turabi'den Barış Murat Yağcı cevabı! "Haddini bildirecek kişi benim..."
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir?Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika… EYT ile ilgili müjdeli haber geldi! AK Partili isim açıkladı…

Son dakika… EYT ile ilgili müjdeli haber geldi! AK Partili isim açıkladı…

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Öğrenci yurdunda korkunç işkence! Ağdayla kökünden kopardılar

Öğrenci yurdunda korkunç işkence! Ağdayla kökünden kopardılar

Fenerbahçe'ye piyango vurdu!

Fenerbahçe'ye piyango vurdu!

Kayseri'deki deprem sonrası ilk görüntüler

Kayseri'deki deprem sonrası ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavut gazeteciye: Bizi ters köşe yapmak istiyorsun galiba

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavut gazeteciye: Bizi ters köşe yapmak istiyorsun galiba

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Transparan giyip dans etti! "Abarttı artık"

Transparan giyip dans etti! "Abarttı artık"

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Geleneği bozmadı! Survivor'a görkemli giriş

Geleneği bozmadı! Survivor'a görkemli giriş

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.