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  4. Matrix serisinin 4. filmi Resurrections ne zaman vizyona girecek? İşte konusu ve vizyon tarihi!

Matrix serisinin 4. filmi Resurrections ne zaman vizyona girecek? İşte konusu ve vizyon tarihi!

23.12.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen film serilerinden The Matrix serisinin uzun yıllar sonra gelen dördüncü filmi "The Matrix Resurrections" sonunda vizyona giriyor. Orijinal üçlemenin ana karakterleri Neo ve Trinity'nin dönüşünü ekrana getirecek olan filmin vizyon tarihi ve detayları merak edildi. Peki Matrix serisinin 4. filmi Resurrections ne zaman vizyona girecek? İşte konusu ve vizyon tarihi!

Matrix serisinin 4. filmi Resurrections ne zaman vizyona girecek? İşte konusu ve vizyon tarihi!

The Matrix serisinin dördüncü filmi "The Matrix Resurrections" uzun yıllar sonra vizyona giriyor. Neo ve Trinity'nin dönüşünü ekrana getirecek olan filmin konusu araştırılıyor. Peki Matrix serisinin 4. filmi Resurrections ne zaman vizyona girecek?

THE MATRİX RESURRECTİONS NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss'un başrollerini paylaştığı, Jessica Henwick, Jonathan Groff ve Yahya Abdul-Mateen gibi isimlerin de rol aldığı bilim kurgu ağırlıklı aksiyon filmi "The Matrix Resurrections" yarın yani 24 Aralık 2021 tarihinde izleyici ile buluşacak. Sinema tarihinde unutulmazlar arasında olan "The Matrix" serisinin uzun seneler sonra gelen dördüncü filmi "The Matrix Resurrections", orijinal üçlemenin ana karakterleri Neo ve Trinity'nin dönüşünü merkezine alıyor.

Filmde gerçeklik dünyasına geri dönüşün anlatılıyor. Bu defa Bay Anderson karakterini canlandıran Keanu Reeves, gerçekliğinin fiziksel mi ya da zihinsel bir kurgu mu olduğunu anlamak ve kendini gerçekten tanımak için bir kez daha beyaz tavşanı izlemeyi seçmek zorunda kalacak.

Filmin yönetmenliğini Lana Wachowski üstlenirken, filmin senaryosu Wachowski kardeşler tarafından oluşturulan karakterlere dayanarak David Mitchell, Aleksandar Hemon ve Lana Wachowski tarafından yazılıyor.


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