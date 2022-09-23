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Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara'dan şok hamle! Eski eşini jet hızıyla...

23.09.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wanda Nara, yaklaşık 8 yıllık eşi Mauro İcardi ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Bu haber tez duyulurken Nara'nın jet hızıyla yaptığı o hamle ise sosyal medyada olay oldu.

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara'dan şok hamle! Eski eşini jet hızıyla...

Wanda Nara, futbolcu eşi Mauro İcardi ile ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici." ifadelerini kullanan oyuncu Nara'nın bir sonraki hamlesi, kullanıcıların gözünden kaçmadı.

JET HIZIYLA TAKİBE ALDI

35 yaşındaki oyuncu Wanda Nara, ayrılık haberiyle sevenlerini üzdü.

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara'dan şok gelişme! Jet hızıyla...

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum." dedi.

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara'dan şok gelişme! Jet hızıyla...

İkilinin ayrılık haberi gündem olurken, Nara'nın o hareketi gözlerden kaçmadı.

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara'dan şok gelişme! Jet hızıyla...

Nara'nın ayrılık kararını duyurmasının ardından eski eşi Maxi López'i takibe aldığı sosyal medyada çok konuşuldu.

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara'dan şok gelişme! Jet hızıyla...

Wanda Nara 2008-2013 yılları arasında, futbolcu Maxi López ile evli kaldı.

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara'dan şok gelişme! Jet hızıyla...

Wanda Nara'nın Maxi López'den 3, Mauro İcardi'den ise 2 olmak üzere toplamda 5 çocuğu bulunuyor.

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara'dan şok hamle! Eski eşini jet hızıyla...

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara'dan şok gelişme! Jet hızıyla...

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara'dan şok gelişme! Jet hızıyla...

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