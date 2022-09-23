Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara'dan şok hamle! Eski eşini jet hızıyla...

Wanda Nara, futbolcu eşi Mauro İcardi ile ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici." ifadelerini kullanan oyuncu Nara'nın bir sonraki hamlesi, kullanıcıların gözünden kaçmadı.

JET HIZIYLA TAKİBE ALDI

35 yaşındaki oyuncu Wanda Nara, ayrılık haberiyle sevenlerini üzdü.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum." dedi.

İkilinin ayrılık haberi gündem olurken, Nara'nın o hareketi gözlerden kaçmadı.

Nara'nın ayrılık kararını duyurmasının ardından eski eşi Maxi López'i takibe aldığı sosyal medyada çok konuşuldu.

Wanda Nara 2008-2013 yılları arasında, futbolcu Maxi López ile evli kaldı.

Wanda Nara'nın Maxi López'den 3, Mauro İcardi'den ise 2 olmak üzere toplamda 5 çocuğu bulunuyor.





