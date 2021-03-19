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Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın cinsel hayatı ifşa oldu

19.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Saint-Germain'in yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın oldukça hararetli bir cinsel hayatı olduğu ifşa oldu.

Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın cinsel hayatı ifşa oldu

İtalyan eski futbolcu Daniele Adani, katıldığı bir canlı yayında Mauro Icardi ile Wanda Nara hakkında şoke eden sözler söyledi.

Adani canlı yayında yapılan sohbet sırasında Icardi'nin eşi Wanda Nara ile günde 12 kez cinsel ilişkiye girdiklerine dair söylentiler duyduğunu açıkladı. Adani ayrıca PSG kaybettiği zaman Icardi'nin Nara'yla cinsel ilişkiye girmediğini ifade etti.

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'KAYBEDİNCE YÜZÜME BİLE BAKMIYOR'

Daha önce yaptığı açıklamada Icardi'nin cinselliğe bakış açısını duyuran Wanda Nara, "Futbolcular maçlardan önce cinsel ilişkiye girmeyi deneyebilir ancak Mauro çok profesyonel bir futbolcu. Maçlardan önce hiçbir şey yapmıyor. Eğer maçı kazanmışlarsa akşam eve geldiği zaman cinsel ilişkiye girmek istiyor. Kaybettikleri zaman yüzüme bile bakmak istemiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Wanda Nara aynı zamanda eşi Mauro Icardi'nin de menajerliğini üstleniyor.

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Wanda Nara
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