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  4. Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'ın evinden servet çıktı! Hırsızlığa karşı aldığı önlem şaşırttı

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'ın evinden servet çıktı! Hırsızlığa karşı aldığı önlem şaşırttı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.06.2024 10:57
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Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Ünlü isim bu kez ise çantalarıyla gündeme geldi. Lüks çanta koleksiyoneri olan Nara'nın servet değerindeki bir oda dolu çantası görenleri şaşırttı. Wanda Nara özellikle hırsızlara karşı aldığı önlemi de açıkladı.

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'ın evinden servet çıktı! Hırsızlığa karşı aldığı önlem şaşırttı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Televizyon sunucusu ve futbol menajeri Wanda Nara, eşi Mauro Icardi ve çocuklarıyla birlikte ligin tamamlanmasın ardından Milano'ya gitti.

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Lüks yaşantısıyla adından söz ettiren 37 yaşındaki Nara'nın Milano'daki evinde yer alan servet değerindeki çantalarının olduğu odayı görenleri şoke etti.

"MÜHÜRLENMİŞ ÜÇ KAPIDAN GEÇMENİZ GEREKİYOR"

Habertürk'ün haberine göre Nara, 160'tan fazla çantanın yer aldığı bu odayı hırsızlara karşı korumak için nasıl bir önlem aldığını da açıkladı.

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Çantalarının her birini titiz bir şekilde kullanıp saklayan Wanda Nara, yaptığı açıklamada, "Burada koleksiyonum var. Parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapıdan geçmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara, ayrıca çantalarını sigortalattığını da dile getirdi.

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Wanda Nara
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