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Mavera dizisi nerede çekildi? Mavera nerede?

13.04.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının yeni Ramazan özel dizisi Mavera: Hace Ahmet Yesevi, Ramazan ayı boyunca her gün 23:45’de ekranlara geliyor. 12 Nisan Pazartesi günü ilk bölümü itibariyle ekranlara gelen mini dizi, birçok izleyici tarafından oldukça beğenildi. TRT kanalı son zamanlarda ekranlarda yayınlanan dizileriyle oldukça da dikkat çekiyor. Hace Ahmet Yesevi’nin hayatını konu edinen Mavera dizisi 11 Mayıs Salı günü son bölümü ile izleyiciye veda ediyor.

Mavera dizisi nerede çekildi? Mavera nerede?

Mavera dizisini başrollerinde, Görkem Sevindik, Necip Karakaya, Gökhan Atalay ve Korel Cezayirli gibi başarılı isimler yer alıyor. Mavera dizisinin çekimleri Ekim 2020’de başladı ancak yaşanan koronavirüs pandemisi sebebi ile çekimlere ara verilmişti. Mavera dizinini çekimlerinin tamamlanmasının ve Ramazan ayının gelmesi ile beraber dizi 12 Nisan Pazartesi günü 23:45’de TRT 1 kanalında izleyici ile buluştu.

MAVERA: HACE AHMET YESEVİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayına özel olarak çekilen Mavera dizisi 12 Nisan Pazartesi günü ilk bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. Dizinin son bölümü ise 11 Mayıs tarihinde yayınlanacak. Mavera dizisi, Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45’de TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

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MAVERA DİZİSİ KONUSU

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberlik dersinin mücadelesini konu alıyor.

MAVERA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

12 Nisan 2021 Pazartesi akşamı yayın hayatına başlayıp, 11 Mayıs Salı akşamı 30. bölümü ile final yapacak olan Mavera dizisinin çekimleri için dizinin konusu ile uygun olarak Konya ilinden yararlanıldı. Dizi çekimlerinin birçoğu Konya’nın Meram ilçesinde Karahüyük Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

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Konya’nın Meram ilçesinde bulunan Karahüyük Mahallesinde kurulan plato Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 390 dönümlük arazisine inşa edilmiş . TRT’ye tahsis edilen bu alanda yapılan inşaatlar ile Konya da adeta bir 50 dönümlük 13. yüzyıl Konya’sı kurulmuş.

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MAVERA DİZİSİ OYUNCULARI

• Korel Cezayirli – Hace Ahmet Yesevi
• Görkem Sevindik – Sarı Saltuk
• Yusuf Gökhan Atalay
• Necip Karakaya
• Tansel Öngel - Mahmud
• Zara – Kara Leyla
• Hasan Küçükçetin – Pehlivan Hamza
• Recep Usta - Mansur Ata
• Mehmet Korhan Fırat - Şahsuvar
• Tansel Öngel - Mahmud
• Demircan Kaçel - Yalgız

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• Erdem Ergüney - Kutluk
• Nur Berfin Çiroğlu - Aytolu
• Ferit Kaya - Mervan
• Dilara Yeşilyaprak - Asife
• Nusret Çetinel - Halife Müsterşid
• Mehmet Ali Aysin - Urungu
• Haydar Köye l- Adnan
• Handan Yıldırım - Dadı
• Evren Erler - Dübeys Bin Sadaka
• Arben Akış – Necip

MAVERA İLK BÖLÜM İZLE


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