Mavera dizisi nerede çekildi? Mavera nerede?

Mavera dizisini başrollerinde, Görkem Sevindik, Necip Karakaya, Gökhan Atalay ve Korel Cezayirli gibi başarılı isimler yer alıyor. Mavera dizisinin çekimleri Ekim 2020’de başladı ancak yaşanan koronavirüs pandemisi sebebi ile çekimlere ara verilmişti. Mavera dizinini çekimlerinin tamamlanmasının ve Ramazan ayının gelmesi ile beraber dizi 12 Nisan Pazartesi günü 23:45’de TRT 1 kanalında izleyici ile buluştu.

MAVERA: HACE AHMET YESEVİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayına özel olarak çekilen Mavera dizisi 12 Nisan Pazartesi günü ilk bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. Dizinin son bölümü ise 11 Mayıs tarihinde yayınlanacak. Mavera dizisi, Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45’de TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

MAVERA DİZİSİ KONUSU

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberlik dersinin mücadelesini konu alıyor.

MAVERA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

12 Nisan 2021 Pazartesi akşamı yayın hayatına başlayıp, 11 Mayıs Salı akşamı 30. bölümü ile final yapacak olan Mavera dizisinin çekimleri için dizinin konusu ile uygun olarak Konya ilinden yararlanıldı. Dizi çekimlerinin birçoğu Konya’nın Meram ilçesinde Karahüyük Mahallesi’nde gerçekleştirildi.