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Mavilerde kaybolalı tam 3 yıl! Onur Can Özcan kimdir? Onur Can Özcan neden öldü?

03.06.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onur Can Özcan, bundan tam 3 sene önce hayatını kaybetti. Genç yaşında yazdığı ve söylediği şarkılar ile birçok insanın hayatında yer edinen Özcan’ın ölüm yıldönümü sevenleri tarafından anılıyor. Özellikle “Hırka”, “Yaramızda Kalsın” ve “Kibrit” gibi şarkılarıyla tanınan Özcan, 3 Haziran 2018 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Mavilerde kaybolalı tam 3 yıl! Onur Can Özcan kimdir? Onur Can Özcan neden öldü?

Denizin mavisini çok sevdiğini söyleyen Onur Can Özcan, bundan tam 3 sene önce çok sevdiği mavilerde sonsuzluğa ulaştı. Şarkıları hala günümüzde birçok ünlü isim tarafından seslendirilen ve eğer yaşasaydı çok iyi bir sanatçı olabilecek olan Onur Can Özcan’ı, sevenleri ölüm yıldönümünde unutmadı.

ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?

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6 Kasım 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özcan; besteci, solist ve söz yazarı olarak tanınıyor. YouTube'de yayınladığı amatör videolar ile kısa sürede popüler hale gelen genç şarkıcı "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından çok sevildi.

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Onur Can Özcan, pek çok ünlü isime beste ve söz yazarlığı yapmıştır. Birlikte çalıştığı Ferhat Göçer ve Merve Özbey, sanatçının şarkılarını da seslendirmiştir.

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Özcan'ın vefatından kısa bir süre sonra kaydettiği son şarkısı 'Dip' YouTube kanalından yayınlandı. Şarkı, 8.112.496 kişi tarafından dinlendi.

ONUR CAN ÖZCAN NEDEN ÖLDÜ?

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Onur Can Özcan, 2018 yılında içinde bulunduğu teknenin batmasıyla vefat etmiştir. 3 Haziran 2018 yılında Şile'nin İmrenli mevkiinde 5 arkadaşıyla birlikte tekne ile açılan Onur Can Özcan, bulunduğu tekne alabora olmasıyla 21 yaşında vefat etti. Onur Can Özcan cansız bedeni 1 gün sonra ulaşıldı.

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Onur Can Özcan birlikte Levent Sarı, Ulaş Sarı, Hasan Ekşi sağ olarak denizden çıkmayı başardı.

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Özcan, Şile'de ölmeden önceki gün attığı son Instagram hikayesi ile sevenlerini üzdü.


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Ferhat Göçer Merve Özbey
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