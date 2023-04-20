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  4. Zeynep Bastık'tan iddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

Zeynep Bastık'tan iddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

20.04.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süre iç çamaşırlı pozlarıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık yeni pozlarını paylaştı. Sosyal medyada aktif olan genç şarkıcı yine çok iddialıydı. Ceketli pozuyla dikkat çeken Zeynep Bastık'ı görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi.

Zeynep Bastık'tan iddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

Tolga Akış ile evliliği kısa sürede biten Zeynep Bastık pozlarıyla adından söz ettiriyor. Türkiye'nin en popüler şarkıcıları arasında yer alan Zeynep Bastık özellikle beyaz iç çamaşırlı halleriyle Ekşi Sözlük'ün bile gündemine girmişti.

Özel hayatına dair konuşmaktan pek hoşlanmayan Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde "Daha 30 yaşındayım. Keyfim yerinde" diyerek dikkat çekmişti.

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Bastık son olarak da pozlarıyla dikkat çekti. Gezdiği çeşitli yerlerde pozlar veren Bastık yine çok iddialıydı.

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ZEYNEP BASTIK TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Siyah oversize ceketiyle poz veren Bastık'ın altına bir şey yok gibi görünüyordu. İddialı seçimiyle poz veren Zeynep Bastık'ı gören takipçileri "Altına etek giymeyi unutmuş", "Yine iddialısın", "Etek mi şort mu ne giydin?" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

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