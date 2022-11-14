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Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kimler?

14.11.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Serinin üçüncü filmi olan Maymunlar Cehennemi Savaş 2017 yılında vizyona çıkmıştır. Birçok film sever Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi hakkındaki detayları sorguluyor. Peki, Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kimler?

Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kimler?

Maymunlar Cehennemi Savaş (War for the Planet of the Apes), Matt Reeves'in yönettiği ve Mark Bomback ve Reeves tarafından yazılmış olan bir Amerikan bilim kurgu filmidir. 2014 yapımı olan Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti filminin devamı ve serisinin üçüncü filmidir. Film 14 Temmuz 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ve tüm Ülkelerde yayınlandı.

Maymunlar Cehennemi: Savaş ne zaman çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş konusu nedir?

MAYMUNLAR CEHENNEMİ SAVAŞ FİLMİ KONUSU

Sezar her ne kadar savaşmak istemeyip, barışı seçse de, insanlık adına savaşan Albay, acımasızlığı ile nam salıyor ve maymunların kökünü kazımak için her türlü yolu deniyor. Ancak Sezar'ın da Albay karşısında boyun eğmeye niyeti yok. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır.

maymunlar cehennemi savaş

MAYMUNLAR CEHENNEMİ SAVAŞ OYUNCULARI

Maymunlar
Andy Serkis - Caesar
Steve Zahn - Bad Apea
Karin Konoval - Maurice
Terry Notary - Rocket
Ty Olsson - Red
Michael Adamthwaite - Luca
Toby Kebbell - Koba
Judy Greer - Cornelia
Max Lloyd-Jones - Blue Eyes
Aleks Paunovic - Winter
Alessandro Juliani - Spear
Sara Canning - Lake
Devyn Dalton - Cornelius
İnsanlar
Woody Harrelson - The Colonel
Amiah Miller - Nova
Gabriel Chavarria - Preacher

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