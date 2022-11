Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kimler?

Maymunlar Cehennemi Savaş (War for the Planet of the Apes), Matt Reeves'in yönettiği ve Mark Bomback ve Reeves tarafından yazılmış olan bir Amerikan bilim kurgu filmidir. 2014 yapımı olan Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti filminin devamı ve serisinin üçüncü filmidir. Film 14 Temmuz 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ve tüm Ülkelerde yayınlandı.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ SAVAŞ FİLMİ KONUSU

Sezar her ne kadar savaşmak istemeyip, barışı seçse de, insanlık adına savaşan Albay, acımasızlığı ile nam salıyor ve maymunların kökünü kazımak için her türlü yolu deniyor. Ancak Sezar'ın da Albay karşısında boyun eğmeye niyeti yok. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ SAVAŞ OYUNCULARI

Maymunlar

Andy Serkis - Caesar

Steve Zahn - Bad Apea

Karin Konoval - Maurice

Terry Notary - Rocket

Ty Olsson - Red

Michael Adamthwaite - Luca

Toby Kebbell - Koba

Judy Greer - Cornelia

Max Lloyd-Jones - Blue Eyes

Aleks Paunovic - Winter

Alessandro Juliani - Spear

Sara Canning - Lake

Devyn Dalton - Cornelius

İnsanlar

Woody Harrelson - The Colonel

Amiah Miller - Nova

Gabriel Chavarria - Preacher