Mazhar Alanson: Üstte Ayhan, altta Fuat, yanda ben...

MFÖ grubu solistlerinden Mazhar Alanson, son dönemlerde insan sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uyarak tedbiri elden bırakmıyor.

Bu süreçte tüm günü evde geçiren Alanson, albümlerini kurcalayarak Instagram'dan seneler önce çekildiği kareleri yayınlıyor. Nostaljik paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen usta sanatçı, bu sefer takipçilerini 45 yıl öncesine götürdü.

Mazhar Alanson, arkadaşlarıyla birlikte denizde eğlenirken verdiği bir pozuna, "1975... Üstte Ayhan, altta Fuat, yanda ben..." notunu düştü.



