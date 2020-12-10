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MEB bursluluk sınavı ne zaman 2021? 2021 İOKBS ne zaman yapılacak? 2021 bursluluk sınavı başvuru tarihi

10.12.2020 15:07 | Son Güncelleme:
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MEB bursluluk sınavı ne zaman 2021? 2021 İOKBS ne zaman yapılacak? 2021 bursluluk sınavı başvuru tarihi

MEB tarafından yayımlanan 2021 yılı sınav takvimine göre merakla beklenen MEB bursluluk sınavı ne zaman 2021 sorusu yanıt buldu. İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar ve hazırlık sınıfı) bursluluk sınavı ile ilgili detaylar MEB sınav takviminde yer alıyor. Peki, 2021 İOKBS ne zaman yapılacak? Öğrencilerin ve velilerin konuyla ilgili araştırmaları hızlandı. İşte 2021 bursluluk sınavı başvuru tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene gerçekleştirilen bursluluk sınavına ilişkin çok sayıda öğrenci ve veli son dönemde araştırma yapıyor. 2021 MEB bursluluk sınavı tarihi ile ilgili detaylar Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan sınav takviminde bulunuyor. Eğitim hayatları süresince maddi destek almak isteyen öğrenciler ise sınavla ilgili detaylar hakkında araştırma içerisinde. Peki, İOKBS ne zaman 2021? İşte çok merak edilen bursluluk sınavı 2021 ne zaman sorusunun yanıtıyla ilgili detaylar...

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MEB BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2021?

Eğitim yaşamlarında maddi destek almak isteyenler 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar ve hazırlık sınıfı öğrencileri ve velileri tarafından 2021 bursluluk sınavı ne zaman sorusunun yanıtı uzun süredir araştırılıyordu. İOKBS de dahil olmak üzere pek çok sınavın 2021 yılında gerçekleşeceği tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan sınav takviminde yerini aldı.

MEB BURSLULUK SINAVI TAKVİMİ

2021 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar ve hazırlık sınıfı) 25 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (8. Sınıflar) ise 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı ise 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak.

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı haftanın 7 günü 81 ildeki e-sınav salonlarında, randevulu sistemle gerçekleşecek. Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınavları ise haftanın 7 günü, 81 ildeki e-sınav salonlarında, randevulu sistem ile yapılacak. Tüm Bakanlıklarla bağlı/ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan protokollü sınavların sınav tarihleri ise sınav protokollerinde belirtilecek.

2021 BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ

Sınava katılım sağlamak isteyen öğrenciler ve velileri tarafından 2021 İOKBS başvuruları ne zaman sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl sınavın başvuruları Şubat ayında alınmıştı. Sınavın ise önce 6 Haziran 2020 tarihinde yapılacağı ilan edilmiş ancak sınav 5 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştı. İOKBS 2021 ne zaman sorusunun yanıt bulmasıyla beraber şimdi sınava ilişkin yapılacak olan güncel açıklamalar bekleniyor.

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