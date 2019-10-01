Meclis'te yeni yasama yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı için tören düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis'teki törende konuşma yapıyor.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, TBMM'nin 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Meclis'in açılışından günümüze kadar bu çatı altında ülkemize hizmet eden tüm vekillerimizi saygıyla anıyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile emeği geçen herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.
Bayrağımızı gururla dalgalandıran güvenlik güçlerimize mevlamdan başarılar diliyorum. Bu kutlu yolculuk 23 Nisan 1923'te TBMM'nin açılmasıyla yeni bir safhaya ermiştir.
Dünyada böylesine derin, yaygın ve kesintisiz devlet tecrübesine sahip bir başka millet yoktur. Bizim hiçbir zaman esareti kabul etmediğimizi ifade ediyor. Türkiye'yi sınırları cetvelle çizilmiş, bağımsızlığı bahşedilmiş, hedefleri olmayan toplumlar ve devletçiklerle karıştıranlar oluyor. Bir asır önce hasta adam diyerek adeta gömmeye hazırlandıkları bu millet İstiklal Harbi ile hürriyetini tekrar kazanmıştır.
15 Temmuz gecesi bu millete sıkılan her kurşun, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan vazgeçirmek bir yana kararlılığımızı daha da perçinlemiştir. Bugün geleceğimize çok daha güvenle bakıyorsak işte bu mücadelemizin sayesindedir. 15 Temmuz'un şanını, şerefini, anlamını koruma hususunda azami hassasiyet göstermeye gayret ediyoruz. TBMM'nin itibarının gözetilmesini de her şeyin üzerinde tutmamız gerekiyor. Her seferinde milli irade üstün gelmiş, Meclisimiz yeniden millet adına görev üstlenmiştir.
"MİLLETLE BULUŞMAYA DAVET EDİYORUM"
Terör ve şiddetle araya mesafe koyan tüm kesimleri milletle buluşmaya davet ediyorum.
Geri dönüp baktığımızda demokraside, ekonomide, altyapıda, sanayide, ticarette, eğitimde velhasıl her alanda uzunca bir süre milletimizin oldukça düşük hizmet standartlarına mahkum olduğunu görüyoruz. En önemli sebebi siyasetin kendi içindeki rekabeti olduğunu düşünüyorum. Milletimizin huzuruna çıktığımızda ilk önce siyasetin üslubunu, tarzını değiştirmekle işe başladık. Biz ülkemize inandık, milletimize inandık. TBMM'nin sorunları çözme ve ülkemizin önünü açma iradesinin büyüklüğüne inandık.
MECLİS BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMALAR
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşması:
Bu çatı altında olmanın ayrı bir manası var. Kimi zaman sert ve haksız eleştirilere maruz kalsalar da milletvekillerimiz yoğun bir tempo ile çalışmaktadır. Bu Meclis geleceği inşa edecek güçlü iradenin sahibi olması bakımından da tarihi bir öneme sahiptir. Bugün sadece aziz milletimizin değil, dünyanın birçok noktasında yaşayan kardeşlerimizin de gözü buradadır. Geçen hafta Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği BM konuşması Türkiye'nin dünya siyaset sahnesinde nerede durduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Milletimizin dünyaya ve insanlığa söyleyeceği söz bitmemiştir. Türkiye bugün kendi sınırlarını aşan bir umudun, bir hamlenin adıdır.