Meclis'te yeni yasama yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı için tören düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis'teki törende konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, TBMM'nin 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Meclis'in açılışından günümüze kadar bu çatı altında ülkemize hizmet eden tüm vekillerimizi saygıyla anıyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile emeği geçen herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Bayrağımızı gururla dalgalandıran güvenlik güçlerimize mevlamdan başarılar diliyorum. Bu kutlu yolculuk 23 Nisan 1923'te TBMM'nin açılmasıyla yeni bir safhaya ermiştir.

Dünyada böylesine derin, yaygın ve kesintisiz devlet tecrübesine sahip bir başka millet yoktur. Bizim hiçbir zaman esareti kabul etmediğimizi ifade ediyor. Türkiye'yi sınırları cetvelle çizilmiş, bağımsızlığı bahşedilmiş, hedefleri olmayan toplumlar ve devletçiklerle karıştıranlar oluyor. Bir asır önce hasta adam diyerek adeta gömmeye hazırlandıkları bu millet İstiklal Harbi ile hürriyetini tekrar kazanmıştır.