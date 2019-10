Meclis'te yeni yasama yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

15 Temmuz gecesi bu millete sıkılan her kurşun, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan vazgeçirmek bir yana kararlılığımızı daha da perçinlemiştir. Bugün geleceğimize çok daha güvenle bakıyorsak işte bu mücadelemizin sayesindedir. 15 Temmuz'un şanını, şerefini, anlamını koruma hususunda azami hassasiyet göstermeye gayret ediyoruz. TBMM'nin itibarının gözetilmesini de her şeyin üzerinde tutmamız gerekiyor. Her seferinde milli irade üstün gelmiş, Meclisimiz yeniden millet adına görev üstlenmiştir.

"MİLLETLE BULUŞMAYA DAVET EDİYORUM"



Terör ve şiddetle araya mesafe koyan tüm kesimleri milletle buluşmaya davet ediyorum.

Geri dönüp baktığımızda demokraside, ekonomide, altyapıda, sanayide, ticarette, eğitimde velhasıl her alanda uzunca bir süre milletimizin oldukça düşük hizmet standartlarına mahkum olduğunu görüyoruz. En önemli sebebi siyasetin kendi içindeki rekabeti olduğunu düşünüyorum. Milletimizin huzuruna çıktığımızda ilk önce siyasetin üslubunu, tarzını değiştirmekle işe başladık. Biz ülkemize inandık, milletimize inandık. TBMM'nin sorunları çözme ve ülkemizin önünü açma iradesinin büyüklüğüne inandık.