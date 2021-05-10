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  4. Meclis'ten İsrail'e ortak kınama! 5 parti bildiriye imza attı

Meclis'ten İsrail'e ortak kınama! 5 parti bildiriye imza attı

10.05.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan beş parti, ortak bildiriyle İsrail'i kınadı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin imzaladığı bildiride, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail’e karşı net bir tavır alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz" denildi.

Meclis'ten İsrail'e ortak kınama! 5 parti bildiriye imza attı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis'te grubu bulunan beş siyasi parti ortak bildiriye imza attı.

İsrail'in kınandığı bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz.

Birleşmiş Milletler’in (BM) uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde yıkım ve tahliyelerin durdurulması; mukaddes mekânların statükosunun korunması için İsrail’e yönelik çağrısına tam destek verdiğimizi ve bu çağrının arkasında bütün BM üyesi ülkelerin kararlılıkla durması gerektiğini belirtiyoruz.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail’e karşı net bir tavır alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz.

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"BÜTÜN DÜNYAYA ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ"

İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz.

Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz."

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AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP

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