Megan Barton Hanson: Günde birkaç kez...

Skandallarıyla gündeme gelen 'Love Island'ın eski yarışmacısı Megan Barton Hanson çok açıksözlü çıktı.

‘The Heat’ dergisine konuşan Hanson, sevgilisi olduğu dönemlerde sekse doymadığını söyledi. Hanson, “Yüksek bir cinsel isteğim oluyor ilişki içindeyken, günde birkaç kez seks yapmak istiyorum” dedi.

25 yaşındaki İngiliz yıldız, kadınların cinsel hayatlarını geliştirme konusunda bir elçi olduğunu da sözlerine ekledi.

Instagram’da 1.8 milyon takipçisi olan Hanson, Love Island’ın çekildiği villadan ayrıldıktan sonra yaklaşık altı Wes Nelson adlı yarışmacıyla ilişki yaşamıştı.

