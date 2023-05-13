Transparan gelinliği sosyal medyada gündem yarattı! Eleştiri oklarının hedefi haline geldi... Sadece özel bölgelerini kapattı

Avustralya’da yaşayan Ashley Raso isimli bir kadın özel dikim gelinliğiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Gelinlik seçimi sosyal medyada dikkatleri çeken Raso’nun paylaşımı kısa sürede viral olmayı başardı. Gelinliğini özel olarak tasarladığını ifade eden Raso, TikTok’taki paylaşımına, “Gelecekteki kızına korkusuz olmayı öğretmek için transparan bir gelinlik giydim. Bir gün bana teşekkür edecek” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde Raso’nun sadece özel bölgelerini kapatan bir tasarım seçmesi tepki çekti. Raso gönderisinde hayalini hayata geçiren moda tasarımcılarına teşekkür ederek, “Hayatım boyunca tasarım ve modaya karşı bir tutkum oldu. Transparan bir gelinlik yapmak için cesur bir vizyonla gittiğimde, anında heyecanlandılar ve kabul ettiler” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada transparan gelinlik seçimi kullanıcılardan karmaşık yorumlar aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları gelinliği beğendiğini dile getirirken bazıları ise elbiseyi uygunsuz buldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu kızınıza ‘korkusuz’ olmayı öğretmiyor. Düğün gününüzde klas olun” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise , “Belki parti sonrası bir elbise ama özel gününüzde ailenizin yanında böyle yürümek biraz fazla olur" dedi.