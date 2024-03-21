Megan Fox'a benzerliği sayesinde servet kazanıyor! Mesleğini duyan inanamadı: "Erkekler bana para ödüyor"

26 yaşındaki Taylor Ryan kurumsal işini bırakarak Hollywood yıldızını taklit ettiği aylık kazancının binlerce sterlin olduğu yeni bir işe başladı. 26 yaşındaki Taylor Ryan, Megan Fox'u taklit ederek ayda 25.000 sterlin (yaklaşık 1 milyonm 34 TL) kazanıyor. 2020 yılında kurumsal işinden ayrılarak ünlü ismi taklit etmeye başladığını söyleyen Ryan, "İşimi seviyorum ama zannettiğinizden daha zor. Günde 13 saat çalışıyorum ve hafta sonlarımı özel videolar çekmek için ayırıyorum. Erkekler bana para ödüyor" dedi.

2018 yılında sosyal medya uygulaması üzerinden yaptığı paylaşımlarda Megan Fox'a olan benzerliğinin insanların dikkatini çektiğini dile getiren Ryan, "Bunu bir iş haline getirmeye karar verdim. Hayranlarım bundan çok mutlu" diye konuştu.







