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    4. Megan Fox'a benzerliği sayesinde servet kazanıyor! Mesleğini duyan inanamadı: "Erkekler bana para ödüyor"

    Megan Fox'a benzerliği sayesinde servet kazanıyor! Mesleğini duyan inanamadı: "Erkekler bana para ödüyor"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.03.2024 12:00
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    İngiltere'nin Exeter bölgesinde yaşayan 26 yaşındaki Taylor Ryan, son iki yıldır Megan Fox'a benzerliğini bir ticaret dönüştürmeye karar verdi. Ünlü isme benzerliği sayesinde dikkatleri üzerine çeken Ryan, "Erkekler bana para ödüyor" diyerek bu durumun kendisinin yeni mesleği olduğunu söyledi.

    26 yaşındaki Taylor Ryan kurumsal işini bırakarak Hollywood yıldızını taklit ettiği aylık kazancının binlerce sterlin olduğu yeni bir işe başladı. 26 yaşındaki Taylor Ryan, Megan Fox'u taklit ederek ayda 25.000 sterlin (yaklaşık 1 milyonm 34 TL) kazanıyor. 2020 yılında kurumsal işinden ayrılarak ünlü ismi taklit etmeye başladığını söyleyen Ryan, "İşimi seviyorum ama zannettiğinizden daha zor. Günde 13 saat çalışıyorum ve hafta sonlarımı özel videolar çekmek için ayırıyorum. Erkekler bana para ödüyor" dedi.

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    2018 yılında sosyal medya uygulaması üzerinden yaptığı paylaşımlarda Megan Fox'a olan benzerliğinin insanların dikkatini çektiğini dile getiren Ryan, "Bunu bir iş haline getirmeye karar verdim. Hayranlarım bundan çok mutlu" diye konuştu.

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    sosyal medya Megan Fox
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