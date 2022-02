Megan Fox aşık olunca eşini terk etmişti! Nişanlanıp resmen boşandı

Megan Fox bir süredir rapçi Machine Gun Kelly ile birlikteydi ve geçen ay da nişanlanmıştı. Ancak Fox resmi olarak evliydi. Ünlü isim setti aşık olunca evliliğini bırakıp yeni bir hayata başlamıştı.

Megan Fox-Brian Austin Green çifti sonunda resmi olarak boşandı.

Brian Austin Green, bir podcast kaydında, Fox ile 11 yıllık evliliğinin bitmesiyle alakalı, "İkimiz de birbirimize bir şey yapmadık. Birbirimize her zaman dürüst olduk. Beni her zaman seveceğini biliyorum. Ne olursa olsun her zaman arkadaşız ve çocuklarımızla beraberiz" dedi.