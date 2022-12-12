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Megan Fox avatarlarını paylaştı! "Neden benimkilerin çoğu çıplak?"

12.12.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapay zeka ile avatar yapma uygulaması son günlerde trend oldu. Sosyal medyada avatarlarını yapanlar kervanına katılan Megan Fox avatarlarını paylaştıktan sonra sitem etti. Geçtiğimiz günlerde göğüslerini büyüten Fox "Neden benimkilerin çoğu çıplak?" diye sordu.

Megan Fox avatarlarını paylaştı! "Neden benimkilerin çoğu çıplak?"

Lensa AI isimli bir uygulama sosyal medyada son günlerde oldukça popüler. Uygulamayı indirdikten sonra 8-10 adet selfie yüklemesi yaparak kendi avatarlarınızı üretebileceğiniz uygulamada adeta trend oldu.

Bu akıma ünlüler de dahil oluyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda göğüslerini silikonla büyüttüğü için tepki çeken oyuncu Megan Fox da dahil oldu.

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Megan Fox bolca avatarını paylaşarak bir konuya dikkat çekti.

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Cesur tarzıyla tanına Fox paylaşımında "Herkesin avatarı eşit düzeyde cinsel miydi? Yani, benimkinin neden büyük bir kısmı çıplak ki?" diye sordu.

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Megan Fox'un bu sitemine takipçileri "Çünkü sen ne gösterirsen osun" yorumunda bulundu.

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Megan Fox sosyal medya

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