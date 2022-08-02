MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Megan Fox Kourtney Kardashian ile olay pozlarını paylaştı! Klozette kucağına çıktı

Megan Fox Kourtney Kardashian ile olay pozlarını paylaştı! Klozette kucağına çıktı

02.08.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın arkadaş olan Megan Fox ve Kourtney Kardashian SKIMS çekimlerinde birlikte yer aldı. Fox arkadaşıyla pozlarını sosyal medyadan paylaşarak "Onlyfans hesabı açalım mı?" dedi. İkilinin pozları fazla müstehcen bulundu.

Megan Fox Kourtney Kardashian ile olay pozlarını paylaştı! Klozette kucağına çıktı

Son dönemde Machine Gun Kelly ile ilişkisine dair açıklamalarıyla gündeme gelen Megan Fox sosyal medyayı resmen salladı. Megan Fox ve Kourtney Kardashian, Kim Kardashian'ın SKIMS markası için geçen yıl birlikte poz vermişlerdi. Megan Fox bu çekimlerde Kourtney Kardashian ile bir dizi müstehcen fotoğraf çekti.

Megan Fox, birlikte müstehcen fotoğraflar çekildiği Kourtney Kardashian'ı OnlyFans açmaya davet etti.

Megan Fox, 20,3 milyon Instagram takipçisi ile paylaştığı gönderiye şu notu düştü: "Kourtney ile Skims çekimlerinin kamera arkası. Bir OnlyFans hesabı açmalı mıyız?"

1

KOUTNEY DE ÇOK BEĞENDİ

Megan'ın paylaştığı fotoğraflar altı saat içinde 2,5 milyondan fazla beğeni aldı.

43 yaşındaki Kourtney Kardashian ise fotoğraflara "Çok tatlıyız" diye yorum yazdı.

2

Megan Fox daha önce de birlikte çekim yaptığı arkadaşıyla iligli "Kourtney ile bu kampanyada olmayı çok sevdim, birlikte çekim yaparken çok eğlendik" demişti.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Altaylı'nın 'Nasılsın' sorusuna Caner Özyurtlu'nun yanıtı olay oldu! Fatih Altaylı'nın 'Nasılsın' sorusuna Caner Özyurtlu'nun yanıtı olay oldu!
Ayrılık haberi herkesi üzmüştü! Flaş kararAyrılık haberi herkesi üzmüştü! Flaş karar
Kumlarda sere serpe! "En güzel deniz kızı"Kumlarda sere serpe! "En güzel deniz kızı"
Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian Megan Fox
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'da Burak Yılmaz fırtına gibi esti! Çıktığı ilk maç 6-2 bitti

Hollanda'da Burak Yılmaz fırtına gibi esti! Çıktığı ilk maç 6-2 bitti

Dana diliyle tüyler ürperten tehdit! "Av başladı"

Dana diliyle tüyler ürperten tehdit! "Av başladı"

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Bakan Kurum duyurdu! 'Kira ve konut fiyatlarında düşüş olacak'

Bakan Kurum duyurdu! 'Kira ve konut fiyatlarında düşüş olacak'

Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

‘Erdoğan’ın yerinde olsanız ne yapardınız?’ sorusuna yanıt!

‘Erdoğan’ın yerinde olsanız ne yapardınız?’ sorusuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

Bu özelliğini öğrenince daha çok seveceksiniz! Anında etki ediyor

Bu özelliğini öğrenince daha çok seveceksiniz! Anında etki ediyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Zorlamak yerine ikna etmeyi deneyin!

Zorlamak yerine ikna etmeyi deneyin!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.