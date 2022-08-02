Megan Fox Kourtney Kardashian ile olay pozlarını paylaştı! Klozette kucağına çıktı

Son dönemde Machine Gun Kelly ile ilişkisine dair açıklamalarıyla gündeme gelen Megan Fox sosyal medyayı resmen salladı. Megan Fox ve Kourtney Kardashian, Kim Kardashian'ın SKIMS markası için geçen yıl birlikte poz vermişlerdi. Megan Fox bu çekimlerde Kourtney Kardashian ile bir dizi müstehcen fotoğraf çekti.

Megan Fox, birlikte müstehcen fotoğraflar çekildiği Kourtney Kardashian'ı OnlyFans açmaya davet etti.

Megan Fox, 20,3 milyon Instagram takipçisi ile paylaştığı gönderiye şu notu düştü: "Kourtney ile Skims çekimlerinin kamera arkası. Bir OnlyFans hesabı açmalı mıyız?"

KOUTNEY DE ÇOK BEĞENDİ

Megan'ın paylaştığı fotoğraflar altı saat içinde 2,5 milyondan fazla beğeni aldı.

43 yaşındaki Kourtney Kardashian ise fotoğraflara "Çok tatlıyız" diye yorum yazdı.

Megan Fox daha önce de birlikte çekim yaptığı arkadaşıyla iligli "Kourtney ile bu kampanyada olmayı çok sevdim, birlikte çekim yaparken çok eğlendik" demişti.



