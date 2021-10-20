Megan Fox ve genç sevgilisi Machine Gun Kelly’in gündemi sarsan pozuna bir gönderme de Celeste Barber’den geldi

8.3 milyon sosyal medya takipçisine ulaşan Barber, ünlülerin fotoğraflarını kendisine göre yeniden çekiyor. Ünlü isimlerin sosyal medyada gerçeküstü bir güzellik algısı yarattıklarını ve bu kusursuzluk durumunun gerçek olmadığını göstermeye çalışan Barber, bir yandan da takipçilerini eğlendiriyor. Barber’in Megan Fox ve sevgilisinin gündeme bomba gibi düşen pozunu taklit etmesi sosyal medyada ses getirdi.

YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİ BEĞENDİ

Hollywood oyuncusu Megan Fox, British GQ Style'ın Sonbahar/Kış sayısının 2021 sayısının kapağına özel sevgilisi Machine Gun Kelly ile objektif karşısına geçmişti. Megan Fox’un çırılçıplak şekilde elindeki silahı sevgilisi Machine Gun Kelly’nin cinsel organına doğrulttuğu fotoğrafı ise dünya basınının gündemine oturmuştu. Konuşulan fotoğrafın ardından Barber, sosyal medya hesabından benzer bir pozu verdi. Gönderisine ise “Pantolonunu unuttuğun için seni vuracağım” notunu ekledi.

Celeste Barber’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar içinde bu kare en çok beğeni alanlar arasına girmeyi başardı. 803 bin beğeniye ulaşan poz aynı zamanda yaklaşık 13 bin yoruma da ulaştı.



