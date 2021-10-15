Yine eğlendirmeyi başardı! Ünlü komedyen Celeste Barber’ın hedefine bu sefer de Bella Hadid yerleşti

Ünlülerin ve sosyal medya fenomenlerinin yaptığı paylaşımların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Celeste Barber, evde kendi imkanlarıyla fotoğrafları yorumlamaya devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarında ünlülerin insanüstü birer varlık gibi gözükmesinden şikayet eden Barber, kendi hesabından sevilen isimlerin ikonik hale gelen ve çok konuşulan pozlarını ti’ye almaya devam ediyor. Avustralyalı komedyen Celeste Barber, Bella Hadid’in pırlantalı tacıyla çekilen milyonlarca beğeniye ulaşan pozunu yeniden canlandırdı.

YAKLAŞIK YARIM MİLYON BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medyanın hayatın her alanına dahil olmasıyla beraber birçok şeyin değiştiğinden söz eden Barber, mükemmel güzellik algısını yıkmak için çalışmalarını sürdüyor. Sosyal medyada ortaya çıkan kusursuz güzellik tabularına meydan okuyan Barber, Bella Hadid’in pırlantalara büründüğü bir pozunu çekti. Barber gönderisine, “Herkesi kovduğunuzda ve yaratıcı yönetmen olarak kendinizi işe aldığınızda” notunu ekledi.

Barber’in Bella Hadid’ten ilham alarak pırlanta perdelerle çekin fotoğrafı kısa sürede sosyal medyadan tam not aldı. Barber’in gönderisi yaklaşık yarım milyon beğeniye ulaştı.



