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Megan Jayne’in kendisini olduğu gibi kabul ediş hikayesi sosyal medyada gündeme geldi

Seray Üstün Seray Üstün
09.04.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Megan Jayne, zayıf olmanın güzel olduğunu algısından hareket ederek adeta ölüm diyetine başladı. 14 yaşında yeme bozukluğu yani anokreksiyadan ölmek üzere hastanede yatıyordu. Bu zor süreçte hayatı Instagram’da gördüğü bir paylaşımla tamamen değişti. Genç kadının şimdiki halini görenler onu tanımakta zorlanıyor.

Megan Jayne’in kendisini olduğu gibi kabul ediş hikayesi sosyal medyada gündeme geldi

14 yaşındaki Megan Jayne, görünümünü beğenmeyerek zayıflama kararı aldı. Sürekli olarak kalori hesabı yapıyordu ve asla kilo almak istemiyordu. Sadece 28 kiloydu ve doktorlara göre böyle giderse yalnızca birkaç haftalık ömrü kalmıştı. Tüple besleniyordu ve yataktan çıkması yasaktı ki zaten ayağa kalkacak hali de yoktu. Megan o günleri anlatırken şöyle söylüyor: “Olabileceğim en düşük kilodaydım. Bütün kıyafetler üzerimden düşüyordu, saçlarım dökülüyordu ve sürekli üşüyordum.”

anoreksiya

Megan Jayne babasının desteğiyle ve aldığı psikolojik tedavinin yardımıyla hastaneden çıkmayı başardı. Artık bedenini sevmeye başlamıştı; hızla kilo alıyordu. Daha önce hiç yemediği kadar yiyordu, öyle ki bir yıl içinde kilosunu üçe katlamıştı. Bir zamanlar açlıktan ölmek üzere olan Megan bu sefer de ölümüne yeme bozukluğu yaşıyordu ve yine mutsuzdu. Megan’a göre diyet zamanı gelmişti.

günümüz

Hayatının sonraki beş yılını diyetle ve aşırı yeme hastalığıyla mücadele etmeyle geçirdi. Sürekli kalori hesaplıyordu derken hayatını değiştiren şeye rastladı. Instagram’da gördüğü bir paylaşımla hayatı bambaşka bir hal aldı. Paylaşımda, mutluluğun kendi vücudumuzu olduğu gibi kabul etmekten ve onu kusurlarıyla sevmekten geçtiği yazıyordu. Megan, bunun üzerine bir yeni bir Instagram hesabı açtı.

özgürüm

Yeni sosyal medya hesabından vücuduyla barışık olduğunu ve kendisini sevdiğini anlatan paylaşımlar yapan Jayne, “Ben özgürüm” sloganıyla hayatını tamamen değiştirdi. Şimdilerde L-XL bedene sahip olan Jayne, gayet sağlıklı ve pozitif ışık saçan bir insana dönüştü. Sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılanan hayat hikayesinden sonra Jane’in popülerliği ve takipçi sayısı bir anda arttı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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