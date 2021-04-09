Megan Jayne’in kendisini olduğu gibi kabul ediş hikayesi sosyal medyada gündeme geldi

14 yaşındaki Megan Jayne, görünümünü beğenmeyerek zayıflama kararı aldı. Sürekli olarak kalori hesabı yapıyordu ve asla kilo almak istemiyordu. Sadece 28 kiloydu ve doktorlara göre böyle giderse yalnızca birkaç haftalık ömrü kalmıştı. Tüple besleniyordu ve yataktan çıkması yasaktı ki zaten ayağa kalkacak hali de yoktu. Megan o günleri anlatırken şöyle söylüyor: “Olabileceğim en düşük kilodaydım. Bütün kıyafetler üzerimden düşüyordu, saçlarım dökülüyordu ve sürekli üşüyordum.”

Megan Jayne babasının desteğiyle ve aldığı psikolojik tedavinin yardımıyla hastaneden çıkmayı başardı. Artık bedenini sevmeye başlamıştı; hızla kilo alıyordu. Daha önce hiç yemediği kadar yiyordu, öyle ki bir yıl içinde kilosunu üçe katlamıştı. Bir zamanlar açlıktan ölmek üzere olan Megan bu sefer de ölümüne yeme bozukluğu yaşıyordu ve yine mutsuzdu. Megan’a göre diyet zamanı gelmişti.

Hayatının sonraki beş yılını diyetle ve aşırı yeme hastalığıyla mücadele etmeyle geçirdi. Sürekli kalori hesaplıyordu derken hayatını değiştiren şeye rastladı. Instagram’da gördüğü bir paylaşımla hayatı bambaşka bir hal aldı. Paylaşımda, mutluluğun kendi vücudumuzu olduğu gibi kabul etmekten ve onu kusurlarıyla sevmekten geçtiği yazıyordu. Megan, bunun üzerine bir yeni bir Instagram hesabı açtı.