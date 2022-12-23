Meğerse herkes tuvaletini yanlış yapıyormuş! “Bu 6 adımı izlemeniz lazım”

Georgia isimli Avustralyalı fizyoterapiste göre insanlar tüm yaşamı boyunca yanlış bir şekilde tuvaletlerini yaptı. Viyana’da yaşayan fizyoterapist insanların klozete oturma şeklinin ve duruşunun tuvaletlerini yaptırmasını zorlaştırdığını iddia etti. “Bien Aus” hesabından paylaşım yapan Georgia gönderisine, “Kabız mı? Muhtemelen tuvaletinizi yanlış yapıyorsunuz. Bu 6 adımı izlemeniz lazım” notunu ekledi.

TEK TEK AÇIKLADI

Georgia’nın takipçilerinden yapmasını ilk istediği şey klozete squat poziyonunda oturmaları oldu. Bacakların tamamen açık ve ayakların iki yana düz bir şekilde yerleştirilmesinden sonra Georgia çömelme pozisyonuna geçilmesini önerdi. İkinci olarak, insanların ayaklarını tuvalet taburesine veya kendi durumunda tuvalet kağıdı rulolarına koyması gerektiğini iddia etti. Üçüncü adımda ise öne doğru eğilmelerini söyledi.

Dördüncü adımda ise Georgia gergin kasların pelvik taban kaslarını sıkılaştırması nedeniyle rahatlamayı tavsiye etti. Ağzından alınan derin nefeslerle birlikte ıkınma eyleminin yararlı olacağını belirten Georgia son olarak ise takipçilerine kendilerini çok fazla zorlamamaları gerektiğini belirtti.