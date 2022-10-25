Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Bu uygulama çok konuşulacak! Mezarları açtılar...Canlı canlı gömülecek insanları arıyorlar

Bu uygulama çok konuşulacak! Mezarları açtılar...Canlı canlı gömülecek insanları arıyorlar

25.10.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus bir şirket canlı canlı gömülmeyi deneyimlemek için ilginç bir uygulamaya yer verdi. 3.5 milyon ruble (yaklaşık 1 milyon dolar) değerindeki uygulamaya katılanlar canlı bir şekilde açılan mezarlara gömülüyor ve kendi cenazesine katılma fırsatı yakalıyor. Şirketin hizmeti kısa sürede dikkatleri çekerken sosyal medyada gündem yarattı.

Bu uygulama çok konuşulacak! Mezarları açtılar...Canlı canlı gömülecek insanları arıyorlar

Star Gazetesi’nin haberine göre Rus bir şirket kendi cenazesine katılmak isteyenler için bu deneyimi yaşatacak bir hizmet geliştirdi. Değeri 3.5 milyon ruble (yaklaşık 1milyon dolar) olan uygulamanın müşterilerin korku ve endişeyle başa çıkmasına yardımcı olacağı söyleniyor. Şirketin kurucusu Yakaterina Preobrazhenskaya bu hafta başlarında duyurduğu hizmeti, “kendi mutlu geleceğiniz için savaşmanın gerçek bir sembolü” olarak duyurdu.

İKİ SEÇENEK SUNULUYOR

iStock-124591556

Şirketin hizmetleri kapsamında iki paket yer alıyor. Korku ve endişeler için stres terapisi adı verilen paketin değeri 300 bin dolar, müşterilerin 1 saat boyunca toprak altında canlı canlı tutuldukları paket ise 1 milyon dolar olarak fiyatlandırıldı. Şirketin sosyal medyadan yaptığı açıklama kısa sürede viral oldu ve sosyal medya kullanıcıları duruma tepkilerini iletti.

İlginizi Çekebilir

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

 Öldü, dirildi, bir daha öldü! Cenazedekiler buz kesildi

Öldü, dirildi, bir daha öldü! Cenazedekiler buz kesildi

 Diri diri gömüldü! Gece yarısı tuvaleti gelince...

Diri diri gömüldü! Gece yarısı tuvaleti gelince...

 Güvenlik kamerası anbean çekti! Direksiyon başındaki hareketi...

Güvenlik kamerası anbean çekti! Direksiyon başındaki hareketi...

 Kelepçeleyip hapsetti, çamaşır suyu içirip dışkılarını yedirdi!

Kelepçeleyip hapsetti, çamaşır suyu içirip dışkılarını yedirdi!

Önceki hayatını anlattı! “Öldüğümde ne olduğunu hatırlıyorum”

Önceki hayatını anlattı! “Öldüğümde ne olduğunu hatırlıyorum”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yumurta satın aldı! Kutuyu açtığında neye uğradığını şaşırdıYumurta satın aldı! Kutuyu açtığında neye uğradığını şaşırdı
Gerçekler hayatını altüst etti! “Beni sahte penisle kandırdı”Gerçekler hayatını altüst etti! “Beni sahte penisle kandırdı”
Seks turizmi: Yaşlı kadınlar akın akın onlar için geliyor!Seks turizmi: Yaşlı kadınlar akın akın onlar için geliyor!
Anahtar Kelimeler:
cenaze tabut

En Çok Okunan Trend Haberler

Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdı

Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdı

Khalifa: “Bunu yapacağıma çırılçıplak kızgın demire otururum!”

Khalifa: “Bunu yapacağıma çırılçıplak kızgın demire otururum!”

Dünyanın en beğenilen kadını! “Cinsel ilişkiye girdiğimiz anları...”

Dünyanın en beğenilen kadını! “Cinsel ilişkiye girdiğimiz anları...”

Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...

Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...

İlginizi Çekebilir

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.