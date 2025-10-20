Mynet Trend

Meghan Markle’dan Prens Harry’ye uyarı: Kate ile görüşme!

20.10.2025 10:10
Prens Harry, Meghan Markle ve Kate Middleton üçgeninde sular bir türlü durulmuyor. İngiliz basınında son okuduklarıma göre Meghan, Harry’yi İngiltere'ye gittiğinde Kate’le gizli bir buluşma yapmaması konusunda uyarmış. Bence bu yalnızca bir kıskançlık meselesi değil; Meghan, Harry üzerindeki kontrolünü kaybetmekten korkuyor ve Prenses Catherine'in onu etkileyebileceğini düşünüyor.

Bir zamanlar William, Harry ve Kate’in ilişkisi oldukça samimiydi. Hatta Harry, yıllar önce Catherine'i 'hiçbir zaman sahip olamadığı kız kardeşi' olarak tanımlıyordu. Bana göre o dönemde üçlü arasında dengeli, huzurlu ve neşeli bir enerji vardı. Ta ki Meghan sahneye çıkana kadar.

Meghan kraliyet ailesine adım attığında, bence Catherine ile arasında başından beri bir rekabet havası seziliyordu. Belki bu tamamen Meghan’ın kendini ispat etme çabasıyla ilgiliydi. Bir anda tüm gözlerin onun üzerinde olduğu bir dünyaya girdi ve Catherine'in zarif ve mütavazı kişiliği ister istemez bir karşılaştırma ortamı yarattı.

“Gizli görüşme” krizi

Yazılanlara göre Meghan, Harry’yi Catherine ile gizli bir görüşme yapmaması için uyarmış. Bence burada temel mesele, güven duygusu. Meghan, Harry’nin geçmişteki bağlarına ve özellikle Catherine'in etkisine karşı hâlâ temkinli davranıyor. Onun gözünde Kate, sadece bir yenge değil; aynı zamanda “eski düzenin” bir sembolü.

Aslında bu durum bana, Meghan’ın halen kraliyet ailesi içinde kendine ait bir alan açmaya çalıştığını düşündürüyor. Oysa Harry için Catherine, çocukluğunun bir parçası ve geçmişte huzur bulduğu bir figür. Yani Meghan’ın kıskançlığı, aslında bir “kontrol” meselesinden çok, bir “aidiyet” ihtiyacına dayanıyor olabilir.

Prenses Catherine tarafında durum nasıl?

Kate Middleton cephesine baktığımda, onun hâlâ “aileyi toparlama” isteği taşıdığını düşünüyorum. William’la birlikte kraliyetin geleceğini temsil eden bir çift olarak, barış çağrısını korumak istiyor. Zira tedavisinin ardından Meghan ile iletişim kurmaya çalıştığı ancak bu iletişim isteğinin reddedildiği kraliyete yakın kaynaklar tarafından konuşulmuştu.

Yani bu çağrının Meghan tarafından çoğu zaman bir “tehdit” olarak algılanması da anlaşılır bir durum.

Bana göre Galler Prensesi, duygusal olarak olgun ama stratejik davranıyor. Sessizliğiyle konuşuyor, soğukkanlılığıyla dikkat çekiyor. Meghan ise daha duygusal, daha dürtüsel yani daha savunmada.

Meghan ve Kate birbirlerine benzemiyorlar. Kate, kraliyetin zarafet kodlarını taşıyan klasik ve güvenilir bir figür; Meghan ise modern dünyanın dışa dönük, hırslı yüzü. Bu iki enerjinin çatışması kaçınılmazdı.

Harry bu iki dünyanın arasında kalmış bir adam gibi... Bir yanda geçmişin huzuru, diğer yanda yeni bir hayatın özgürlüğü. Onun içsel çatışması, bu hikâyenin merkezinde duruyor.

Meghan güven arıyor, Kate istikrar, Harry ise denge. Belki de bu hikâyenin sonunda kazanan taraf yok, sadece kendini bulmaya çalışan üç insan var. Bakalım Harry'nin aile ile ilişkileri ne yöne doğru evrilecek?

