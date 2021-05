'Meghan Markle ilk kitabı için 700 bin dolar avans aldı'

Meghan Markle, ilk hamileliğinde eşi Prens Harry'ye Babalar Günü'nde yazdığı şiirden ilham alarak The Bench (Bank) adlı bir çocuk kitabı hazırladı. Düşes ilk günden İngiliz çocuk kitapları yazarı Corrinne Averiss'in eserini kopyalamakla suçlandı. The Boy on the Bench'in yazarı iki kitabın birbiriyle alakası olmadığını açıkladı. Ancak kitap ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi.

Prens Harry ile ilgili Harry: Conversations with the Prince adlı kitabı kaleme alan kraliyet uzmanı Angela Levin, Meghan Markle'ın The Bench (Bank) adlı çocuk kitabı için avans olarak yaklaşık 700 bin dolar almış olabileceğini söyledi.

Her ne kadar Markle'ın yayıneviyle yaptığı anlaşma net olarak bilinmese de Levin, ileri sürülen rakamın 695 bin 400 dolar yani yaklaşık 700 bin dolar olduğunu belirtti. Angela Levin, bunun ücretin tamamı değil sadece avans olduğunu da ekledi.



Angela Levin "Fakat Markle'ın, bu paradan yardım kuruluşlarına bir miktar aktaracak mı yoksa kendisi ve ailesi için mi kullanacak bu bilinmiyor" diye konuştu.