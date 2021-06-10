Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızlarının adına ırkçı yorum

Meghan Markle ve Prens Harry çifti, 4 Haziran’da, ABD’de Santa Barbara Cottage Hastanesi’nde dünyaya gelen kızlarına Lilibet "Lili" Diana adını verdi. Lilibet, bebeğin büyük büyükannesi Kraliçe Elizabeth’in aile arasındaki lakabı, Diana ise 1997 yılında hayatını kaybeden büyükannesi Prenses Diana’ya bir saygı niteliğindeydi.

"GEORGINA FLOYDINA KOYSALARDI"

Independent’in haberine göre, İngiltere merkezli bir hukuk şirketinin kurucusu olan avukat Joanna Toch, The Telegraph gazetesi muhabiri Julie Burchill’in isim seçimiyle ilgili Twitter’da attığı bir mesaja yanıt verdi. Burchill “Fırsatı nasıl da kaçırdılar. Georgina Floydina adını verebilirlerdi” diye yazdı.

Bu tweet, 46 yaşındaki siyah vatandaş George Floyd’un Mayıs 2020’de polis tarafından öldürülmesine bir gönderme içeriyordu. Olay, dünya çapında ırkçılık karşıtı protestoların başlamasına neden olmuştu.

"SİYAHLARIN HAYATI ÖNEMLİ DEĞİLDİR" YAZDI

Avukat Toch da mesaja, “Hayır Doria. Siyahların hayatı önemli değildir” yazdı. Bu tweet, Meghan Markle’ın annesi Doria Ragland’a ve Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter) hareketine bir göndermeydi. Bebeğe Doria adı verilmeyişiyle dalga geçmeyi amaçlarken ırkçı yoruma dönüşen tweet, tepki aldı.

